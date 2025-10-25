快訊

同志遊行今登場！估13萬人參與 訴求「超連結」理解差異

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
第23屆臺灣同志遊行今登場，受天候影響，主辦單位預估約13萬人參與。記者葉冠妤／攝影
第23屆臺灣同志遊行今登場，受天候影響，主辦單位預估約13萬人參與。記者葉冠妤／攝影

第23屆臺灣同志遊行今登場，受天候影響，主辦單位預估約13萬人參與。今年遊行主題為「超．連結－跨越標籤，理解差異」，台灣彩虹公民行動協會理事長戴佑勳說，自年初美國總統川普當選後，反對DEI（多元、平等、共榮)浪潮在國際間席捲，加上公共議題意見兩極化，今年遊行希望大家能跨越立場、看見彼此差異，重新建立連結。

戴佑勳表示，美國總統川普當選後，國際間出現反DEI（多元、平等、包容）浪潮，這也影響了台灣社會對性別議題的討論，當前許多性別議題牽涉面向複雜，很難透過單一論述一概而論，現在在網路上也時常看到兩極化的聲音，難形成共識，今年遊行主題是希望讓大家跨越彼此立場，看見彼此的生命經驗，才能展開更多細緻、有建設性的討論，有助於性別政策的推進。

他也說，以「超連結」為主題，是希望大家意識到演算法、社會輿論是如何地影響大眾法，期盼大家不要只停留在點擊、按讚，而是跨越偏見、恐懼，理解彼此差異。

針對遊行前夕引發的跨性別爭議，臺灣彩虹公民行動協會媒體發言人小鯨說，現行規定若要變更身分證性別，必須經過性器官摘除手術，以強制手術作為變更性別的前提，這是對身體權跟健康權的重大侵害，但目前也僅有7例透過訴訟手段，成功在無須強制手術下完成性別變更登記。

小鯨說，外界擔憂技術換證，將引發騷擾或侵害女性問題，但問題從來都不在於換證與否，而是如何推廣性別意識、強化公共空間管理或強化協助機制等，臺彩的訴求是要應該讓所有的女性，無論跨性別、順性別都可以在公共空間感到安全。

他也提及，換證有很多方法、階段，不同團體對變更性別有不同看法，像是服用荷爾蒙或單純改變穿著等為基準，強制手術並非唯一手段。

另針對社群內部認為重新詮釋六色宣言中象徵「性權就是人權」、「反惡法」的紅色定義不妥，小鯨解釋，過去保守人士質疑六色宣言偷渡多元性愛或戀童癖等，現在社會發展、性別運動已到另個階段，因此遊行結束後將邀集各團體討論符合當今的六色彩虹意義，但前提是並不會違背性權、人權的普世價值。

第23屆臺灣同志遊行主題為「超．連結－跨越標籤，理解差異」。記者葉冠妤/攝影
第23屆臺灣同志遊行主題為「超．連結－跨越標籤，理解差異」。記者葉冠妤/攝影

跨性別 手術 性別意識

