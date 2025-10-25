助膀胱陰道廔管患者復原 高雄四季台安成果登國際

一名長年受「膀胱陰道廔管」困擾的婦女，經歷多次手術失敗，在高雄四季台安醫院副院長孫仲賢團隊協助下，以腹腔鏡技術讓她擺脫「包尿布」；這項醫療成果近日登上國際年會。

醫療團隊表示，該名病患因婦科手術出現罕見併發症「膀胱陰道廔管」，導致膀胱與陰道間出現異常通道，使尿液不斷滲漏，嚴重影響生活品質。病患在5年間歷經多次修補手術，包括達文西手術、傳統剖腹手術等，但皆無法改善。

孫仲賢透過新聞稿表示，該名病患輾轉至四季台安就診，經檢查發現，患者骨盆腔組織因多次手術已嚴重沾黏、纖維化，「手術困難處就像是要在水泥中找出幾毫米的小孔並修補」。團隊在腹腔鏡的微創環境下，精準分離組織、辨識廔管並修補，同時避免損傷膀胱、陰道與腸道等周邊器官。

醫療團隊表示，手術過程經過長時間操作最終順利完成，術後1年追蹤顯示，患者恢復良好，滲漏情形完全改善。

孫仲賢將這起案例整理成影片，近日在土耳其伊斯坦堡舉行的第34屆歐洲婦產科內視鏡學會年會上發表此醫療成果，並獲選為「最佳手術影片精選」（BestSelected Videos）。

孫仲賢表示，這項榮譽不僅屬於個人，更是台灣醫療團隊長年累積的成果，未來將持續推動精準微創手術與臨床研究，為更多病患開創重生契機；「這證明我們有能力挑戰極限，讓被宣判無法治癒的患者重新擁有希望。」