連假出國旅遊有時差…2好物騙過大腦強制入眠：在哪都能睡好

光復連假許多人選擇出國遊玩，若是到與台灣不同時區的地方，最需要克服的就是時差。時差沒調好，身體得不到充分的休息，不論在哪都無法好好享受。

根據《鏡報》報導，一名旅遊專家亞歷山卓（Alexandra Dubakova）分享，她在任何飯店都能睡得好的小技巧：衣架。

時差絕對是旅人的噩夢，即是很累但就是無法在當地時間正常入睡，而飯店窗外的光線更會讓大腦無法認知到要休息，亞歷山卓表示，為了隔絕光線，她會用飯店衣架把拉上的窗簾夾住，不讓光透進來，「這樣我無論在哪個時區都能得到充分的休息」。

空服員更是需要時常經歷時差的職業，一名資深空姐分享，有些空服員會隨身攜帶黑色電火布，飛到當地住處後就用電火布把一切散發光源的東西貼起來：電視待機時的綠光、USB充電孔的藍光等等，還有人會用毛巾塞住門縫，阻擋走廊的燈光。

除了時差影響睡眠，《聯合新聞網》曾報導，當人身處陌生環境時，大腦會開啟「半邊警戒模式」，導致難以入眠，可以藉由泡澡、拉筋等放鬆方式，或攜帶熟悉的枕套、香味，減輕對陌生環境的防禦。