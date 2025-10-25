為什麼會認床？研究揭「首夜效應」：大腦啟動半邊警戒模式

出門在外，有些人可以快速睡著，有些人卻會「認床」，輾轉難眠、睡得不安穩。營養師表示，這種現象是因為睡在新的地方時，大腦會進入「半警戒模式」，才會難以入睡。

營養師臉書粉專「老辜營養與科學」分享，研究發現當人睡在陌生的地方時，右腦會進入深眠狀態，而左腦則是淺眠，處於半夢半醒的狀態，對周遭的聲響特別敏銳，一旦有異常就會促使身體快速醒來。

像海豚與鳥類，生活於隨時有掠食者的環境，也會在休息時保持一邊大腦清醒，以防萬一。只是人類並不會和海豚、鳥類一樣，時刻保持警醒，通常這種大腦的防禦機制只會出現在新環境的第一晚，稱為「首夜效應」，是為了在睡夢中對陌生環境保持警戒，到了第二天對周遭比較熟悉後，左腦也會放鬆下來，睡眠就會比較安穩。

營養師建議，想讓大腦更快適應新環境，可以用泡澡、音樂、拉筋等方式，告訴身體現在是放鬆的狀態，也可以攜帶熟悉的東西，例如枕套、香氛，幫助減輕陌生環境引發的警戒。