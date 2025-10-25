同志遊行「切割」爭議 學生團體挺跨性別：把多元聲音帶回來

「遊行不只是嘉年華，連結不會是畫界線」。臺灣同志遊行今年已邁入第23年，卻在遊行前夕鬧爭議，遭質疑切割跨性別族群，並忽略遊行六色宣言的歷史脈絡。來自台大勞工社、台師大人文學社、政大種子社、青年樂生聯盟、等20幾名學生今現蹤遊行現場，手舉挺跨性平權標語，要把多元聲音帶回同志遊行。

今年臺灣同志遊行主題為「超・連結——跨越標籤，理解差異」，但日前主辦單位臺灣彩虹公民行動協會一名工作人員在社群平台發表「反對免術換證、反對心理性別」等言論，引發LGBT+社群論戰，不少人揚言今年拒絕參與遊行。事後臺彩道歉，並強調此為工作人員個人言論，不代表官方立場。

除此，臺彩也在臉書宣布2008年的「六色宣言」沿用至今，其中紅色象徵的「性權就是人權」、「反惡法」恐引發誤解、疑慮，預計遊行結束後邀集各性別相關團體討論，重新詮釋符合當前社會的六色彩虹意義。此聲明也遭受不少質疑。

今天遊行現場，來自台大勞工社、濁水溪社、台師大人文學社、政大種子社、捍衛全台學權行動、青年樂生聯盟、抵抗者聯盟等20多名學生，在台北市政府前高舉「「遊行不只是嘉年華」、「連結不會是畫界線」、「團結巴與跨、正義要前行」、「多元共發聲、正義無邊界」等標語

台大勞工社同學陳昶安說，今天來這邊挺跨性別，看到同遊最近爭議，並不只是個人行為，切割跨性別、性少數是存在已久的趨勢，今天在這邊不是想針對同遊，而是想對趨勢做回應，想把挺跨性別的聲音帶回遊行，同志遊行本來就該是友善包容多元，是尋求連結的，就像今年主題一樣，而不是切割。