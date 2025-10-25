快訊

賴銘偉18年前意外成陰影！「撞死狗」自責多年 驚人真相曝光！

廚房驚見「超巨瓦斯桶」快餓昏 身分揭曉網笑翻：長方形毛孩？

美16歲高中生吃多力多滋突遭8警包圍上銬！竟是「AI誤判持槍」

同志遊行「切割」爭議 學生團體挺跨性別：把多元聲音帶回來

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今年的臺灣同志遊行鬧出切割爭議，學生團體今參加遊行，團結所有受壓迫者的聲音。記者葉冠妤／攝影
今年的臺灣同志遊行鬧出切割爭議，學生團體今參加遊行，團結所有受壓迫者的聲音。記者葉冠妤／攝影

「遊行不只是嘉年華，連結不會是畫界線」。臺灣同志遊行今年已邁入第23年，卻在遊行前夕鬧爭議，遭質疑切割跨性別族群，並忽略遊行六色宣言的歷史脈絡。來自台大勞工社、台師大人文學社、政大種子社、青年樂生聯盟、等20幾名學生今現蹤遊行現場，手舉挺跨性平權標語，要把多元聲音帶回同志遊行。

今年臺灣同志遊行主題為「超・連結——跨越標籤，理解差異」，但日前主辦單位臺灣彩虹公民行動協會一名工作人員在社群平台發表「反對免術換證、反對心理性別」等言論，引發LGBT+社群論戰，不少人揚言今年拒絕參與遊行。事後臺彩道歉，並強調此為工作人員個人言論，不代表官方立場。

除此，臺彩也在臉書宣布2008年的「六色宣言」沿用至今，其中紅色象徵的「性權就是人權」、「反惡法」恐引發誤解、疑慮，預計遊行結束後邀集各性別相關團體討論，重新詮釋符合當前社會的六色彩虹意義。此聲明也遭受不少質疑。

今天遊行現場，來自台大勞工社、濁水溪社、台師大人文學社、政大種子社、捍衛全台學權行動、青年樂生聯盟、抵抗者聯盟等20多名學生，在台北市政府前高舉「「遊行不只是嘉年華」、「連結不會是畫界線」、「團結巴與跨、正義要前行」、「多元共發聲、正義無邊界」等標語

台大勞工社同學陳昶安說，今天來這邊挺跨性別，看到同遊最近爭議，並不只是個人行為，切割跨性別、性少數是存在已久的趨勢，今天在這邊不是想針對同遊，而是想對趨勢做回應，想把挺跨性別的聲音帶回遊行，同志遊行本來就該是友善包容多元，是尋求連結的，就像今年主題一樣，而不是切割。

學生團體聲明，同遊不該只是集體滿足現狀的嘉年華，而是與所有受壓迫者與邊緣群體結盟的時刻。威脅環繞的此刻，更應該走上街頭，一起團結所有受壓迫者的聲音，支持跨性別者、巴勒斯坦人民與所有仍受到壓迫的群體，尋求一場全面性的「反壓迫運動」。

來自台大勞工社、濁水溪社、台師大人文學社、政大種子社、捍衛全台學權行動、青年樂生聯盟、抵抗者聯盟等20多名學生今在北市府前高舉「「遊行不只是嘉年華」、「團結巴與跨、正義要前行」、「多元共發聲、正義無邊界」等標語。記者葉冠妤／攝影
來自台大勞工社、濁水溪社、台師大人文學社、政大種子社、捍衛全台學權行動、青年樂生聯盟、抵抗者聯盟等20多名學生今在北市府前高舉「「遊行不只是嘉年華」、「團結巴與跨、正義要前行」、「多元共發聲、正義無邊界」等標語。記者葉冠妤／攝影

跨性別 同志遊行 台大

延伸閱讀

「2025 Color Taipei」迎接同志遊行 「臺北驕傲月」城市熱力綻放

同志遊行今登場 賴總統：持續努力讓台灣成為更包容與理解的國度

萬聖節大南瓜現身高雄衛武營都會公園 今起展至11月2日

台灣跨性別遊行24日登場 北市警將管制二二八公園周邊道路

相關新聞

加熱菸上路政策轉彎 石崇良強調尼古丁標示是不可退讓紅線

美、日2家國際菸商的加熱菸於台灣合法上市，不過頻出狀況，先是美商熱菸品未標示尼古丁含量，上架首日即下架；原要求吸食器具不...

北台灣降雨持續「東北季風明再增強」 下周四才可望放晴

今天台灣附近的東北季風的風力強度已經有稍微減弱了，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，但是水氣還是偏多一些，北部和迎...

不斷更新／光復節北返車潮湧 國5連環撞疑閃避台灣獼猴釀禍

國道5號北上車多壅塞，根據警廣即時路況，今天上午11時30分，國5北上8K近烏塗隧道，內側車道有3輛自小客車追撞事故...

為什麼會認床？研究揭「首夜效應」：大腦啟動半邊警戒模式

出門在外，有些人可以快速睡著，有些人卻會「認床」，輾轉難眠、睡得不安穩。營養師表示，這種現象是因為睡在新的地方時，大腦會進入「半警戒模式」，才會難以入睡。

冬天晾衣服濕答答？家事達人教4秘訣：快乾無霉味

台灣受到東北季風影響，已經連續一週大雨下不停，不少人洗完衣服晾在陽台，還是濕答答。對此，家事達人陳映如分享4招快速乾衣小秘訣，也能避免衣服有霉味。

同志遊行「切割」爭議 學生團體挺跨性別：把多元聲音帶回來

「遊行不只是嘉年華，連結不會是畫界線」。臺灣同志遊行今年已邁入第23年，卻在遊行前夕鬧爭議，遭質疑切割跨性別族群，並忽略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。