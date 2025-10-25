乳癌死亡率上升 衛福部明年第1季推動「論質計酬」改善治療落差

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
乳癌為台灣女性發生率之首，衛福部明年推動規畫推動「論質計酬（P4P，Pay for Performance）」方案，衛福部長石崇良（中）表示，計畫參與醫院將以通過癌症品質認證、或每年治療乳癌個案數達50例以上為基礎門檻，預計明年第一季上路。記者翁唯真／攝影
乳癌為台灣女性發生率之首，且死亡率現在又再增加，衛福部明年推動規畫推動「論質計酬（P4P，Pay for Performance）」方案，衛福部長石崇良表示，計畫參與醫院將以通過癌症品質認證、或每年治療乳癌個案數達50例以上為基礎門檻，預計明年第一季上路，並先以70家醫院來執行，讓照顧品質能夠穩定。

依衛福部2022年國民健康署癌症登記資料及2023年死因統計，2022年有1萬7366名婦女罹患乳癌，2023年有2972名婦女死於乳癌，相當於每天8.1名婦女死於乳癌，死亡率高居女性十大癌症第2。

石崇良今出席2025台北國際乳癌研討會活動說，在不同醫學中心之間，治療品質與存活率仍存在落差，因此乳癌 P4P計畫參與醫院將以通過癌症品質認證、或每年治療乳癌個案數達50例以上為基礎門檻，目的在於讓治療能集中於經驗較充足的醫療院所，確保病友品質一致。

石崇良說，現在治療愈來愈複雜，化療也朝向低次數但比較高劑量的治療方式，希望通過上述這些指標來觀察復發率、五年存活率等結果面，以系統性方式提升照護品質。

「死亡率還在增加，要扭轉死亡率」石崇良表示，第一階段將先蒐集各醫院相關資料，第二階段會根據相關指標改善程度，給予做得好或是一直進步的醫院獎勵。

石崇良也提到，這2年乳癌的用藥也都跟上國際指引，接下來就是怎麼用的問題，像有的國家雖然有給付但沒有好好規畫或醫院沒提供藥物，這樣使用上就會造成治療上的落差，也能確保照顧標準品質一致。

石崇良說，台灣健保覆蓋率高，且健保針對乳癌用藥幾乎到位，像一些標靶藥物的給付時間可以再討論，衛福部也將持續研擬是否能延長給付時間。

