快訊

靈異網紅「未來男友Liann」影片疑涉傳播自殺方法 衛生局要查了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
靈異網紅「未來男友Liann」日前到美濃一所廢棄校園探險，意外發現有男子在自小客車內輕生。示意圖，與本新聞無關／AI生成
靈異網紅「未來男友Liann」日前到美濃一所廢棄校園探險，意外發現有男子在自小客車內輕生。示意圖，與本新聞無關／AI生成

靈異網紅「未來男友Liann」日前到美濃一所廢棄校園探險，意外發現有男子在自小客車內輕生，內容涉及拍攝輕生現場並具體描述方式，未依規範處理畫面，也未提供心理求助資訊，高市衛生局指出，該影片疑違反自殺防治法與社會秩序維護法，將依法追查，防止不當影片擴散。

衛生局表示，影片內容中呈現輕生現場畫面，還出現工具與具體方法，屬傳播自殺方法情節，違反自殺防治法第16條規定，該法明訂，不得以文字、圖畫、聲音或影像方式散布自殺方法，影片行為已違反防治精神與衛福部訂定的媒體報導自殺八不、六要原則，恐造成模仿效應與社會負面影響。

此外，影片散布後在網路上引起大量討論與恐慌，依社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，若散播足以影響公共安寧的影像或謠言，也可能構成違法，衛生局強調，相關畫面與資訊已具擾亂社會秩序之虞，後續將依法追查並移請中央主管機關辦理。

衛生局呼籲，自媒體創作者應遵守自殺防治相關法令與報導原則，避免刊播、轉載或重製任何涉及自殺現場、工具或具體方式的內容，若提起相關事件，應同步提供心理求助資源，如1925生命線、1995張老師、1980勿輕生專線等，協助民眾獲得心理支持。

衛生局說，網路平台不當影片恐造成模仿效應與社會傷害，已請各媒體協助刪除相關畫面與資訊，並將持續防止違法影像擴散，降低對社會影響。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

