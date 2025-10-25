聽新聞
0:00 / 0:00
靈異網紅「未來男友Liann」影片疑涉傳播自殺方法 衛生局要查了
靈異網紅「未來男友Liann」日前到美濃一所廢棄校園探險，意外發現有男子在自小客車內輕生，內容涉及拍攝輕生現場並具體描述方式，未依規範處理畫面，也未提供心理求助資訊，高市衛生局指出，該影片疑違反自殺防治法與社會秩序維護法，將依法追查，防止不當影片擴散。
衛生局表示，影片內容中呈現輕生現場畫面，還出現工具與具體方法，屬傳播自殺方法情節，違反自殺防治法第16條規定，該法明訂，不得以文字、圖畫、聲音或影像方式散布自殺方法，影片行為已違反防治精神與衛福部訂定的媒體報導自殺八不、六要原則，恐造成模仿效應與社會負面影響。
此外，影片散布後在網路上引起大量討論與恐慌，依社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，若散播足以影響公共安寧的影像或謠言，也可能構成違法，衛生局強調，相關畫面與資訊已具擾亂社會秩序之虞，後續將依法追查並移請中央主管機關辦理。
衛生局呼籲，自媒體創作者應遵守自殺防治相關法令與報導原則，避免刊播、轉載或重製任何涉及自殺現場、工具或具體方式的內容，若提起相關事件，應同步提供心理求助資源，如1925生命線、1995張老師、1980勿輕生專線等，協助民眾獲得心理支持。
衛生局說，網路平台不當影片恐造成模仿效應與社會傷害，已請各媒體協助刪除相關畫面與資訊，並將持續防止違法影像擴散，降低對社會影響。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言