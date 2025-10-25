禁運禁宰影響小吃攤、豬肉攤 台中市府：雞魚蛋價格穩定

全台豬隻禁運禁宰5天，小吃攤、豬肉攤被迫停業，受影響甚鉅。台中市長盧秀燕表示，市府關心的主要是疫情影響產業物價供銷，已請農業局持續追蹤；農業局指出，這幾天雞肉、雞蛋價格穩定，魚肉22日價格稍跌，已經回穩，目前整體物價平穩。

台中市議員黃守達指出，走訪中區、西區幾處傳統市場，發現第一線的豬肉攤只能擺放僅剩的庫存，或是乾脆關門，肉鬆鋪、水餃店、小吃攤擔憂肉源被斷；黃直言，走入基層聆聽市民心聲是市長應盡責任，請盧秀燕去看看市場狀況。

盧秀燕今天上午出席前進應變所記者會，媒體詢問她怎麼看待小吃攤、豬肉攤的困境，盧回應，目前最關心的是非洲豬瘟影響到產業或物價，乃至供銷情形，這兩天市府已在相關場域追蹤。

農業局長張敬昌表示，黑羽雞、白肉雞價格沒有異常變動，雞蛋價格也穩定；魚肉在22日當天買氣稍降，約下降20%，也導致價格微跌，這幾天已全部回穩。市府會持續監控價格，目前台中市物價整體來說相當平穩。

前立委陳柏惟爆料，有化製車疑似載運斃死豬時後門沒關。張敬昌說，每輛化製車上都有GPS紀錄，經查該車地點在太平，不是梧棲場關聯化製車，市府會通知車主到案，假設有違規狀況，將處以2萬元到10萬元罰鍰。

媒體詢問，高雄市長陳其邁提倡全面禁止廚餘養豬，台中是否跟進？盧秀燕回答，賴清德總統有發表意見，陳市長也有不同看法，兩邊有不同看法，台中市政府還在思考觀察中，尚未做出最後決定，現在也還在禁止餵食期間，市府會蒐集各方意見與執行情形綜合判斷。

媒體再問，盧秀燕自己這次防疫打幾分？是否須要改善？養豬協會理事長批評反應慢半拍，市長怎麼看？盧說，過去幾年經歷新冠疫情、百年大旱等重大事件，市府都和中央合作克服，這次也合作良好，有信心與中央團結一致共同解決問題。