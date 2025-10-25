快訊

以最高聘金嫁給最愛 三商壽鍾情玉山金背後3大原因

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

加油要快！下周汽油每公升大漲0.5元、柴油漲0.6元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
中油公司宣布下周一（27日）零時起，汽油每公升調漲0.5元、柴油每公升調漲0.6元，本周享有油價下跌紅利，下周都要吐出去，想要加油要快。記者劉明岩／攝影
中油公司宣布下周一（27日）零時起，汽油每公升調漲0.5元、柴油每公升調漲0.6元，本周享有油價下跌紅利，下周都要吐出去，想要加油要快。記者劉明岩／攝影

本周油價吃到下跌甜頭，下周要漲回去了。受國際原油價格大漲影響，及參考鄰近國家油價，中油公司宣布下周一（27日）零時起，汽油每公升調漲0.5元、柴油每公升調漲0.6元，本周享有油價下跌紅利，下周都要吐出去，想要加油要快。

本周汽油每公升調降0.5元、柴油每公升調降0.8元。但下周一零時起，汽油每公升調漲0.5元，92無鉛每公升27元、95無鉛每公升28.5元、98無鉛每公升30.5元；柴油下周每公升調漲0.6元，超級柴油調漲為每公升25.5元。

彰化市林姓駕駛人說，國內汽、柴油好不容易本周分別調降0.5元及0.8元，令人非常有感，沒想到又因國際油大漲影響，下周全都漲了回去，所以要趁著下周一調漲前，先去加油，省省小錢。

調漲 油價 彰化

延伸閱讀

大降價 台灣中油明日起汽、柴油各調降0.5元及0.8元

加油晚點 油價降幅大！中油：明日起汽、柴油各調降0.5元及0.8元

加油再等等！下周汽油每公升大降0.5元、柴油降0.8元

先不急著加油！ 中油明日起汽、柴油各調降0.2元

相關新聞

加熱菸上路政策轉彎 石崇良強調尼古丁標示是不可退讓紅線

美、日2家國際菸商的加熱菸於台灣合法上市，不過頻出狀況，先是美商熱菸品未標示尼古丁含量，上架首日即下架；原要求吸食器具不...

113年國人一般平均壽命80.77歲 若剔除惡性腫瘤死因多活3.59年

內政部今公布「113年特定死因除外簡易生命表」，113年國人一般平均壽命為80.77歲，死因以惡性腫瘤影響最大，剔除該項...

北台灣降雨持續「東北季風明再增強」 下周四才可望放晴

今天台灣附近的東北季風的風力強度已經有稍微減弱了，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，但是水氣還是偏多一些，北部和迎...

不斷更新／光復節北返車潮湧 國道避19大地雷路段

（5:00更新）今天是光復節，也是光復節連續假期第二天，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

冬天晾衣服濕答答？家事達人教4秘訣：快乾無霉味

台灣受到東北季風影響，已經連續一週大雨下不停，不少人洗完衣服晾在陽台，還是濕答答。對此，家事達人陳映如分享4招快速乾衣小秘訣，也能避免衣服有霉味。

靈異網紅「未來男友Liann」影片疑涉傳播自殺方法 衛生局要查了

靈異網紅「未來男友Liann」日前到美濃一所廢棄校園探險，意外發現有男子在自小客車內輕生，內容涉及拍攝輕生現場並具體描述...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。