加油要快！下周汽油每公升大漲0.5元、柴油漲0.6元
本周油價吃到下跌甜頭，下周要漲回去了。受國際原油價格大漲影響，及參考鄰近國家油價，中油公司宣布下周一（27日）零時起，汽油每公升調漲0.5元、柴油每公升調漲0.6元，本周享有油價下跌紅利，下周都要吐出去，想要加油要快。
本周汽油每公升調降0.5元、柴油每公升調降0.8元。但下周一零時起，汽油每公升調漲0.5元，92無鉛每公升27元、95無鉛每公升28.5元、98無鉛每公升30.5元；柴油下周每公升調漲0.6元，超級柴油調漲為每公升25.5元。
彰化市林姓駕駛人說，國內汽、柴油好不容易本周分別調降0.5元及0.8元，令人非常有感，沒想到又因國際油大漲影響，下周全都漲了回去，所以要趁著下周一調漲前，先去加油，省省小錢。
