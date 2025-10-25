加熱菸未標尼古丁…石崇良改口稱當時未要求 民團：菸防法已規定30年

衛福部核加熱菸上市，美商加熱菸上架首日，衛福部長石崇良還親自稽查，但同日晚間衛福部國健署發新聞稿表示，當天上架所有菸草柱，因未標尼古丁含量，須全數下架。石崇良第一時間表示，菸商送審版本與實際販售版本外包裝不同，今天首度改口承認，尼古丁含量限制今年才公告，因此菸商送審時，未被要求標示尼古丁含量。不過，民團提醒，加熱菸標示尼古丁含量，並非新規。

石崇良今天出席活動時表示，尼古丁含量限制是今年才公告，菸商產品2年前就送審，未被要求在包裝上特別標示尼古丁，才導致執行落差。對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗提醒，國健署應「依法行政」，而非當菸商「保母」，盯著菸商是否守法，「菸害防制法」已明確規定，要求標示尼古丁含量，修法通過加熱菸納管後，本就該被當成一般紙菸，標示尼古丁含量。

林清麗表示，世界衛生組織建議，加熱菸應被視為一般菸草管理，採相同標準，包括標示尼古丁及警示圖文等；在國內販售加熱菸的跨國菸草公司，同時也賣紙菸，從民國76年我國開放洋菸進口，已有菸草產品40年販售經驗，而「菸防法」從民國86年上路以來，已要求標示尼古丁含量近30年，有強大法務資源的菸商，「竟還須靠政府提醒守法印製尼古丁含量？」

台灣拒菸聯盟強調，核准上市的加熱菸就是菸品。依「菸防法」第10條第2項規定，應在菸品容器，即外包裝上，標示尼古丁、焦油含量，若違反相關規定，可依同法第29條，針對違規的製造、輸入業者，處新台處100萬到500萬罰鍰，販賣者亦可處1萬到5萬罰鍰。林清麗說，國健署最清楚相關法規，應依法行政，直接開罰，不用再當菸商保母，「同理再同理、提醒再提醒」。

2家跨國菸草公司加熱菸品在台上市，台灣拒菸聯盟呼籲，衛福部與各縣市衛生局應持續加強稽查行動，確認從標示到包裝、展示、販售、廣告促銷等，符合「菸防法」規定，查獲違法立即裁處，「守護國人遠離菸害，沒有模糊的空間。」林清麗強調，石崇良為衛福部長，非國健署長，呼籲最清楚菸害防制政策的國健署積極依法行政。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康