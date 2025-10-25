三金藝人閃兵案 文化部籲藝人為粉絲樹立典範

快訊

中央社／ 台北25日電

藝人閃兵案延燒，其中不乏三金得主，對於是否應撤回涉案藝人所獲獎項，文化部表示，會參考國際獎項，並邀集業界人士、評審代表等進行研議，也呼籲藝人要為粉絲樹立典範。

媒體報導，立委質疑是否應撤回涉及閃兵案藝人曾獲得

的金鐘、金馬、金曲獎項。

文化部今天強調，三金皆由專業人士組成評審團，除特別貢獻獎外，皆是針對年度作品表現進行專業評斷。有關各界提議，文化部將參考國際獎項，並邀集相關業界人士、評審代表等進行研議。

文化部強調，服兵役是國民應盡義務，藝人在發展演藝事業的同時，應遵守國家各項法律。此外，藝人的一言一行受到社會矚目和期待，具有高度影響力，文化部提醒藝人，應以更高標準面對自身言行，並為所有支持的粉絲樹立典範。

