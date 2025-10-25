影／台中議員罵廚餘曝曬引惡臭招蚊蠅 環保局長親上火線說明

全台禁廚餘養豬，台中廚餘送4處指定掩埋場堆肥。台中市議員何文海質疑，昨天文山掩埋場清運車大排長龍，且曝曬廚餘滋生蚊蠅、產生惡臭，這是先進國家做法嗎？環保局長陳宏益說明堆肥過程表示，有把木屑摻在裡面，吸附味道，也方便調整水分，再撈出到旁邊攪拌翻堆，做堆肥的前置作業。

陳宏益說明，中市熟廚餘每年約3.5萬公噸，目前市府比照4年前防疫期間的作法，送文山、后里、沙鹿、霧峰等四處指定掩埋場堆肥，截至昨天中午，累積進場111車次、收受246.55公噸廚餘，穩定去化無虞。

何文海質疑，昨天清運車運了廿多趟次廚餘進文山掩埋場堆肥，垃圾車大排長龍，且採曝曬廚餘做法需要十多天，期間滋生蚊蠅、惡臭，這是先進國家的做法嗎？

陳宏益指出，對於清運業者大排長龍，台中餐廳、學校、人口集中在市區，環保局會加開堆肥掩埋的工作面，並調整時間。清運業者習慣在清早、下午二波進場，環保局掌握，約有30家業者，會再協調安排，近南區業者協調到屯區，若較靠北屯，可引導到后里，環保局會疏導調整。