快訊

以最高聘金嫁給最愛 三商壽鍾情玉山金背後3大原因

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中議員罵廚餘曝曬引惡臭招蚊蠅 環保局長親上火線說明

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
台中市議員何文海說，昨天文山掩埋場廚餘清運車大排長龍。圖／何文海提供
台中市議員何文海說，昨天文山掩埋場廚餘清運車大排長龍。圖／何文海提供

全台禁廚餘養豬，台中廚餘送4處指定掩埋場堆肥。台中市議員何文海質疑，昨天文山掩埋場清運車大排長龍，且曝曬廚餘滋生蚊蠅、產生惡臭，這是先進國家做法嗎？環保局長陳宏益說明堆肥過程表示，有把木屑摻在裡面，吸附味道，也方便調整水分，再撈出到旁邊攪拌翻堆，做堆肥的前置作業。

陳宏益說明，中市熟廚餘每年約3.5萬公噸，目前市府比照4年前防疫期間的作法，送文山、后里、沙鹿、霧峰等四處指定掩埋場堆肥，截至昨天中午，累積進場111車次、收受246.55公噸廚餘，穩定去化無虞。

何文海質疑，昨天清運車運了廿多趟次廚餘進文山掩埋場堆肥，垃圾車大排長龍，且採曝曬廚餘做法需要十多天，期間滋生蚊蠅、惡臭，這是先進國家的做法嗎？

陳宏益指出，對於清運業者大排長龍，台中餐廳、學校、人口集中在市區，環保局會加開堆肥掩埋的工作面，並調整時間。清運業者習慣在清早、下午二波進場，環保局掌握，約有30家業者，會再協調安排，近南區業者協調到屯區，若較靠北屯，可引導到后里，環保局會疏導調整。

至於何文海質疑廚餘曝曬問題，陳宏益說，他昨天進文山掩埋場，到傍晚才離開。何文海拍到的畫面，事實上有把木屑摻在裡面，吸附味道，也方便調整水分，待坑內水分靜置後，再撈出到旁邊攪拌翻堆，做堆肥的前置作業。

台中市環保局長陳宏益昨進文山掩埋場視察，並說明，廚餘堆肥前置作業會摻入木屑。圖／陳宏益提供
台中市環保局長陳宏益昨進文山掩埋場視察，並說明，廚餘堆肥前置作業會摻入木屑。圖／陳宏益提供
台中市環保局長陳宏益昨進文山掩埋場視察，並說明，廚餘堆肥前置作業會摻入木屑。圖／陳宏益提供
台中市環保局長陳宏益昨進文山掩埋場視察，並說明，廚餘堆肥前置作業會摻入木屑。圖／陳宏益提供
台中市議員何文海說，昨天文山掩埋場廚餘清運車大排長龍，排隊進場倒廚餘。圖／何文海提供
台中市議員何文海說，昨天文山掩埋場廚餘清運車大排長龍，排隊進場倒廚餘。圖／何文海提供

廚餘 環保局長

延伸閱讀

廚餘當垃圾丟？各縣市做法不一 中央重申：瀝乾水後分類 不能當垃圾

怎麼丟霧沙沙！台中環局不准「廚餘瀝乾當垃圾丟」要破袋檢查

全國暫停廚餘養豬 彰化徵召黑水虻大軍吃廚餘

非洲豬瘟延燒！卓榮泰籲吃飯不留廚餘 媒體人火大開轟「現代晉惠帝」

相關新聞

加熱菸上路政策轉彎 石崇良強調尼古丁標示是不可退讓紅線

美、日2家國際菸商的加熱菸於台灣合法上市，不過頻出狀況，先是美商熱菸品未標示尼古丁含量，上架首日即下架；原要求吸食器具不...

113年國人一般平均壽命80.77歲 若剔除惡性腫瘤死因多活3.59年

內政部今公布「113年特定死因除外簡易生命表」，113年國人一般平均壽命為80.77歲，死因以惡性腫瘤影響最大，剔除該項...

北台灣降雨持續「東北季風明再增強」 下周四才可望放晴

今天台灣附近的東北季風的風力強度已經有稍微減弱了，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，但是水氣還是偏多一些，北部和迎...

不斷更新／光復節北返車潮湧 國道避19大地雷路段

（5:00更新）今天是光復節，也是光復節連續假期第二天，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

冬天晾衣服濕答答？家事達人教4秘訣：快乾無霉味

台灣受到東北季風影響，已經連續一週大雨下不停，不少人洗完衣服晾在陽台，還是濕答答。對此，家事達人陳映如分享4招快速乾衣小秘訣，也能避免衣服有霉味。

靈異網紅「未來男友Liann」影片疑涉傳播自殺方法 衛生局要查了

靈異網紅「未來男友Liann」日前到美濃一所廢棄校園探險，意外發現有男子在自小客車內輕生，內容涉及拍攝輕生現場並具體描述...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。