加熱菸上路政策轉彎 石崇良強調尼古丁標示是不可退讓紅線

美、日2家國際菸商的加熱菸於台灣合法上市，不過頻出狀況，先是美商熱菸品未標示尼古丁含量，上架首日即下架；原要求吸食器具不可展售，卻又政策轉彎告知地方政府不用抓。衛福部長石崇良今受訪強調，尼古丁對人體有健康風險，要有標示是不可退讓的底線，至於吸食器具是前端把關不要出現吸引青少年情況。政府於加熱菸政策上很明確，未來執法一定是依法行政，絕不退讓。

石崇良今出席2025台北國際乳癌研討會活動受訪說，加熱菸和電子煙過去討論許久，2年前修菸害防制法正反意見許多，但因為時勢所趨，一直認定其為非法，但民眾一直從國外攜帶近來，會是水貨充斥確實不好。

「菸絕對是不好」石崇良說，只是說能夠把關風險不要高於現行紙菸，最後在立法院裡面通過的版本就是加熱菸必須要經過事前審查，並列為指定菸品，電子煙則歸類在類菸品，以後如果有更多新興的，那些都是屬於類菸品都是禁止的。因此同意有條件進入市場，並需要經過健康風險評估審查。

至於風波不斷，石崇良說，第一款加熱菸要上市，其實早就公布要有尼古丁的標示，但對於對尼古丁的含量的限制是今年公告，2年前菸商送審時，可能沒有在包裝上特別被要求要標示，才導致執行上的落差。像尼古丁含量標誌是絕對要讓大家能夠去識別，因為不像電子煙裡面可能有不一樣的東西出來，加熱菸最大的風險就是焦油跟尼古丁，加熱菸沒有濾嘴，焦油較低，這個是不可退讓的紅線。

至於吸食器具問題，石崇良表示，吸食器具為必要工具也都經過審查，但若不揭示反而又是一團亂，反而更多魚目混珠產品會更糟糕，所以才會有規範，相信上路之後慢慢進入常規，未來管理上會更好。

石崇良說，剛上路紛擾難免，但行政機關一定要以民眾的健康跟知的權益為最高指導原則去執行及執法，不要讓大家跨越紅線，不應該做的事情也就該說清楚。至於加熱器部分在前端把關，不要讓他出現這些吸引青少年的機會出現，所以政府在加熱菸，政策上是很明確的，那未來執法也一定是依法行政，絕不會有退讓。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康