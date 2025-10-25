乳癌防治月和信醫院邀國際大咖交流 乳癌病人5年存活率91％獲肯定

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
10月是「國際乳癌防治月」，和信醫院昨天邀請美國耶魯大學外科腫瘤學教授暨乳癌臨床主任Mehra Golshan至該院訪問，與醫療團隊交流乳癌治療趨勢。圖／和信醫院提供

10月是「國際乳癌防治月」，和信醫院昨天邀請美國耶魯大學外科腫瘤學教授暨乳癌臨床主任Mehra Golshan至該院訪問，與醫療團隊交流乳癌治療趨勢。和信醫院說，該院推動「多專科團隊治療」多年，已成功院內乳癌病人，近年平均5年存活率達91%，全台乳癌病人5年存活率的86%、醫學中心乳癌病人5年存活率87%。

每年10月為全球乳癌防治月，各界會以「粉紅絲帶」為象徵，宣導各項防治措施。和信醫院指出，該院透過邀請國際專家，交流臨床成果，展現台灣乳癌治療團隊，與國際接軌的決心。

Golshan為多項國際臨床試驗主持人，他推動乳癌個人化手術策略，與術前治療模式創新。和信醫院指出，Golshan博士與該院團隊交流重點，包括如何結合放射治療、影像導引技術與分子標誌物，提升「乳癌寡轉移」病人治療成效及生活品質。和信醫院乳癌團隊召集人余本隆醫師表示，Golshan博士的研究讓我們更加肯定和信醫院35年來，一直走在正確的路上。

余本隆說，和信醫院以多科整合團隊醫療模式，整合乳房外科、放射腫瘤科、放射診斷科、病理科及心理照護團隊等，為每名病人量身訂製最佳治療方案，依國健署癌症登記資料，2013至2017年，女性乳癌年齡調整平均5年觀察存活率，台灣平均為86%，和信醫院則是91%，且院內乳癌病人10年觀察存活率，高達87%。

Golshan說，訪問和信醫院後，他對該院醫療品質及治療成效留下深刻印象，和信醫院除展現一流癌症中心治療水準，也證明「跨學科合作」為乳癌治療成功重要關鍵。和信醫院董事長黃達夫則說，Golshan博士來訪，代表全球乳癌醫療共同追求目標，「讓每名病人都能獲得最合適、最科學治療成效」，院方將繼續推動國際合作。

