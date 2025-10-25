連假轉涼 部桃新屋分院醫師：流感季來襲3警訊防重症

衛福部桃園醫院新屋分院指出，光復節深秋氣溫下降，也是流感季節到來的訊號，病毒活躍程度明顯上升，公共場所人潮密集，感染風險也隨之提高。

部桃新屋分院胸腔內科醫師鄭少仲提醒，流感是由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病，傳染力強超過一般季節型感冒，常在氣溫驟降時迅速擴散。別當成一般感冒。流感症狀通常更為劇烈，若延誤治療，可能引發肺炎、心肌炎等嚴重併發症，甚至危及生命，呼籲民眾務必提高警覺，留意重症警訊並及早就醫，掌握治療黃金期。

鄭少仲表示，面對流感威脅，最有效的防護就是預防勝於治療，民眾要落實「三寶、三警訊」與公共場所防護原則，建立良好生活習慣，降低感染風險。

新屋分院內科病房副護理長鍾易辰說明，預防流感「三寶」就是接種疫苗，流感疫苗是預防流感最有效的方法，建議長者、慢性病患與幼兒等高風險族群於流行前完成接種，接種約兩周後可產生保護力。

第二寶是勤洗手，尤其接觸電梯按鈕、門把等公共設施後；第三寶是維持好習慣，包括保持室內通風、規律運動、均衡飲食與充足睡眠，以強化免疫力。鍾易辰提醒，流感主要經由飛沫傳染，外出時應佩戴口罩，避免病毒沾染手部，身體不適，應主動保持1公尺以上的社交距離，減少傳播風險。

鍾易辰說，一旦出現流感三警訊應立即就醫，包括呼吸急促、呼吸困難或胸痛；高燒持續3天以上或嚴重頭痛；意識改變、昏迷、抽搐或嘴唇發紫等。