北台灣降雨持續「東北季風明再增強」 下周四才可望放晴

今天台灣附近的東北季風的風力強度已經有稍微減弱了，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，但是水氣還是偏多一些，北部和迎風面的宜蘭、花蓮地區，可能降雨還會持續。

未來1周都是屬於東北季風的天氣型態，曾昭誠表示，北部偏涼、南部日夜溫差比較大，這樣的天氣會維持到下周三左右，下周四、下周五可能北部地區溫度才會稍稍回升。

台灣附近以東北風為主的環境，曾昭誠表示，大陸上的高壓、東北風帶下來台灣附近，所以迎風面的北部和東半部地區雲量偏多；中南部地區雲量偏少，不過午後南部地區和中部山區仍有零星下雨機會。

目前天氣，曾昭誠表示，桃園以北、宜蘭地區、部分花蓮地區，都有些迎風降水回波，所以目前都有降雨。其他地方沒有回波，天氣相較迎風面好一點。

溫度部分，曾昭誠表示，南北溫差比較大一些，北部地區和宜蘭受到東北季風影響，目前溫度22至24度左右，可能今天白天溫度大致上不會超過25度。但是在中南部和花東地區，白天溫度來到26至28度左右，相較北部地區，中南部和花東今天白天比較溫暖，由於溫差大，南來北往要特別留意。

未來1周天氣，曾昭誠說，今天東北季風稍稍減弱，但是很快地明天又會有另一個大陸高壓逐漸南下，所以明天開始台灣附近的東北風再次增強，迎風面也和今天類似，可能白天和早晚偏涼。東北季風從明天開始維持到下周二，可能到下周三這段時間才慢慢減弱，北部溫度會稍稍回升。降雨部分，下周三過後才轉為東半部降雨的型態。

溫度趨勢，曾昭誠表示，今天北部和宜蘭整天22至25度左右，整天都是偏涼、有點濕的天氣。但是在南部和中部、花蓮、台東，早晚低溫23至25度，還是偏涼溫度；但是白天有太陽的時候，溫度在30度上下，感受上仍然溫暖一些些。

曾昭誠表示，今天開始維持到下周三左右，下周四北部和宜蘭溫度受到東北季風減弱影響，短暫回到25度以上，所以下周四、下周五北部溫度稍微暖和一點，至於中南部地區沒有受到太大影響。

降雨趨勢，曾昭誠表示，和溫度表現不太一樣，今天受到東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區雨勢還是比較明顯一些些，有達到大雨等級的標準；桃園以北、東半部地區都有下雨機會，中部山區和南部地區今天中午過後可能也有下雨機會。

明後兩天降雨稍稍趨緩一些些，但是曾昭誠表示，仍然受到東北季風影響，桃園以北、東半部仍然有雨的，至於中南部地區還是要留意可能有午後陣雨發生機會。下周二、下周三水氣又會稍微再增多一點，所以原本下雨的桃園以北和東半部地區雨勢會持續，東北部的宜蘭地區降雨再增強一點，有大雨等級發生機會，中南部地區維持午後可能有短暫陣雨機會。

曾昭誠表示，下周四、下周五東北季風慢慢減弱，台灣地區這兩天轉為偏東風的環境，所以降雨轉為偏基隆北海岸、東半部地區，整個北部和西半部地區降雨就會比較明顯趨緩。