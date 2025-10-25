快訊

怎麼丟霧沙沙！台中環局不准「廚餘瀝乾當垃圾丟」要破袋檢查　

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局提醒，回收維持現行「垃圾要分類、廚餘分生熟」，並加強破袋檢查。記者趙容萱／攝影
全台禁廚餘養豬，台中有百貨、餐飲等業者陳情清運公司不願再收廚餘，導致廚餘無處可去，也有百貨公司因餐廳廚餘沒瀝乾遭拒收，面臨堆積壓力。環保局強調，家戶廚餘回收方式維持現行分類制度，目前熟廚餘送四處指定掩埋場堆肥，穩定去化無虞。對於「把廚餘瀝乾當垃圾丟」亂象，環保局將加強破袋檢查。

「盧秀燕市長，市民的廚餘不能倒了怎麼辦？」台中市議員江肇國說，他陸續接到百貨、量販、餐廳、小吃店等陳情電話，反映清運公司不願意再收廚餘，導致業者手上的廚餘一夕之間無處可去。

環保局長陳宏益說明，中市每年生廚餘總量約3萬公噸，外埔園區可處理，熟廚餘約3.5萬公噸，目前市府將比照4年前防疫期間的作法，送文山、后里、沙鹿、霧峰等四處指定掩埋場堆肥，截至昨天中午，累積進場111車次、收受246.55公噸廚餘，穩定去化無虞。

記者實地訪查百貨公司、大型餐飲集團，有的業者反映，配合收運廠商為長期契約，如常收運；也有百貨公司因部分餐廳、攤商為因廚餘瀝水不夠乾，清運業者拒收，要求瀝乾才願意清運，因此百貨公司特別督促做好廚餘瀝水工作。

記者訪查發現，教育局所管轄的公立學校，廚餘有人收，但私校因不在管轄範圍，有學校把廚餘瀝乾後，當一般垃圾丟，說彰化縣廚餘都送到溪州焚化爐焚化，認為「法令也管不到」，也有部分民眾看新北市鼓勵民眾將熟廚餘瀝乾水分後裝袋丟垃圾車，覺得把廚餘瀝乾當一般垃圾丟「很正常」。

環保局提醒，回收維持現行「垃圾要分類、廚餘分生熟」，廚餘請確實瀝乾水分，並交由清潔隊廚餘車分類回收；清潔隊沿街收運時，稽查人員會隨機破袋檢查，經檢查袋內含三個以上資源回收物，或生、熟廚餘即違規，現場將開立勸導單，確實分類回收後才能收運。

