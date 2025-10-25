14歲就得糖尿病！國二女「每天吃這些」血糖狂飆 媽崩潰：我害她一輩子

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
女兒幾乎每餐都有高糖飲食，最終血糖失控確診糖尿病。麵包示意圖。 圖／Ingimage
糖尿病有年輕化趨勢，竟出現僅14歲女學生確診第二型糖尿病的案例。營養師高敏敏分享，一名國二少女因長期外食、過度攝取含糖食物，導致血糖飆升。她幾乎每餐都有高糖飲食，下午更固定吃3顆車輪餅，最終血糖失控確診。母親得知後自責落淚，哭喊「是我害了她一輩子！」

高敏敏在節目《醫師好辣》中指出，少女初診時的血液檢查顯示，糖化血色素高達12%至13%，遠超正常上限5.6%，確診為第二型糖尿病。少女在衛教過程中低頭不語、神情懊悔，母親則坦言因工作繁忙，早餐多買外食、午餐讓女兒在福利社買麵包，放學又常買車輪餅當點心，全家晚餐幾乎天天外食，導致女兒長期攝取過多糖分。

高敏敏提醒，以每日攝取1500大卡的女性為例，精緻糖攝取量應低於總熱量的10%，約4至8顆方糖。然而，許多標榜健康的蔬果汁，其含糖量就可能高達6顆方糖，稍不注意就超標。她強調，台灣每年新增約600至700名青少年糖尿病患者，飲食習慣是主因，家長務必提高警覺。

為協助民眾辨識高糖食物，高敏敏提供「點心紅綠燈」建議：綠燈（低糖）食物包括愛玉、仙草、豆花、堅果；黃燈食物如布丁、冰淇淋、巧克力牛乳含糖偏高；紅燈則為豬肉乾、蜜餞、果乾等高糖點心。她提醒家長，「想給孩子補充能量前，先看看糖分有沒有超標，別讓甜食成為健康隱憂。」

糖尿病 國中生

