壞掉的雨傘怎麼丟？丟錯最高罰6千 環保局教你「正確做法」

近日受東北季風影響，全台多地降雨頻繁、風勢強勁，不少民眾雨傘被吹壞「開花」。然而，損壞的雨傘並非一般垃圾，因屬複合材質，丟棄前須先分類處理，否則可能受罰。

台北市環保局提醒，雨傘可免裝專用垃圾袋，直接交由清潔隊協助回收；新北市環保局則指出，雨傘的金屬部分屬可回收項目，傘布則不可回收，民眾可自行先拆分或交由清潔隊協助處理。若未依規定分類丟棄，將依《廢棄物清理法》處以1,200至6,000元罰鍰。

環保團體「RE-THINK重新思考」在《回收大百科》網站上也指出，雨傘其實具回收價值。一般雨傘由傘骨、傘布與握把組成，分別為鋁或鐵、尼龍布及塑膠材質。回收時，傘骨可歸類為鐵製品，握把屬一般塑膠，而傘布則應歸入一般垃圾。

各縣市的回收作法略有不同。高雄市環保局建議，民眾可在丟棄前用刀片割開縫線，將傘骨與傘布分離；鋁、鐵等金屬傘骨可交由資源回收車收運，傘布與傘柄則應交給垃圾車處理。台中市與台南市環保局也提出相同建議，呼籲民眾在丟棄前先拆解雨傘，分類後再交由回收或垃圾車清運。