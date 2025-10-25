快訊

南珉貞跳〈疾風街道〉重摔在地！親曝意外影片說抱歉

新壽T17、T18願「合意解約」蔣萬安今曝輝達反應

壞掉的雨傘怎麼丟？丟錯最高罰6千 環保局教你「正確做法」

聯合新聞網／ 綜合報導
全台多地降雨頻繁、風勢強勁，不少民眾雨傘被吹壞「開花」。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
全台多地降雨頻繁、風勢強勁，不少民眾雨傘被吹壞「開花」。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

近日受東北季風影響，全台多地降雨頻繁、風勢強勁，不少民眾雨傘被吹壞「開花」。然而，損壞的雨傘並非一般垃圾，因屬複合材質，丟棄前須先分類處理，否則可能受罰。

台北市環保局提醒，雨傘可免裝專用垃圾袋，直接交由清潔隊協助回收；新北市環保局則指出，雨傘的金屬部分屬可回收項目，傘布則不可回收，民眾可自行先拆分或交由清潔隊協助處理。若未依規定分類丟棄，將依《廢棄物清理法》處以1,200至6,000元罰鍰。

環保團體「RE-THINK重新思考」在《回收大百科》網站上也指出，雨傘其實具回收價值。一般雨傘由傘骨、傘布與握把組成，分別為鋁或鐵、尼龍布及塑膠材質。回收時，傘骨可歸類為鐵製品，握把屬一般塑膠，而傘布則應歸入一般垃圾。

各縣市的回收作法略有不同。高雄市環保局建議，民眾可在丟棄前用刀片割開縫線，將傘骨與傘布分離；鋁、鐵等金屬傘骨可交由資源回收車收運，傘布與傘柄則應交給垃圾車處理。台中市與台南市環保局也提出相同建議，呼籲民眾在丟棄前先拆解雨傘，分類後再交由回收或垃圾車清運。

雨傘

延伸閱讀

全國暫停廚餘養豬 彰化徵召黑水虻大軍吃廚餘

新北社區公告：熟廚餘裝袋丟垃圾車 僅回收未煮菜葉果皮做堆肥

光復節連假湧觀光客...業者憂廚餘無處去 南市周日加開廚餘進場

北市首日銷毀養豬廚餘破百噸 光復連假這天不收運垃圾

相關新聞

怎麼丟霧沙沙！台中環局不准「廚餘瀝乾當垃圾丟」要破袋檢查　

全台禁廚餘養豬，台中有百貨、餐飲等業者陳情清運公司不願再收廚餘，導致廚餘無處可去，也有百貨公司因餐廳廚餘沒瀝乾遭拒收，面...

113年國人一般平均壽命80.77歲 若剔除惡性腫瘤死因多活3.59年

內政部今公布「113年特定死因除外簡易生命表」，113年國人一般平均壽命為80.77歲，死因以惡性腫瘤影響最大，剔除該項...

東北季風一波波…光復連假北東濕涼 沿海風浪大勿靠近

影響台灣已經將近1周的東北季風目前仍然持續影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，加上來...

不斷更新／光復節北返車潮湧 國道避19大地雷路段

（5:00更新）今天是光復節，也是光復節連續假期第二天，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

橘世代／【秋日旅行避險須知】高齡旅行 2大法則避險

告別了酷暑、揮別了學生暑假的旅行旺季，秋日涼爽舒適、視野清晰、景觀豐富，是退休族最愛的出遊季節。

北台灣降雨持續 東北季風明再增強 下周四才可望放晴

今天台灣附近的東北季風的風力強度已經有稍微減弱了，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，但是水氣還是偏多一些，北部和迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。