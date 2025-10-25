東北季風一波波…光復連假北東濕涼 沿海風浪大勿靠近

影響台灣已經將近1周的東北季風目前仍然持續影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，加上來自北邊、東邊海面上的中低層水氣較多，也導致迎風面的北部、東北部以及花東地區一直都有下雨的情況。

尤其在大台北、基隆北海岸到宜蘭地區，降雨特別明顯，吳聖宇表示，雖然降雨的強度都不大，時雨量大多都在10毫米或以下，但是滿多地方一整天累積下來還是會有100至200毫米不等的雨量，仍可達到大雨甚至長延時豪雨的等級。

他說，在山坡地土石含水量已經差不多飽和的情況下，這種雖然不大但是持續性很好的降雨，還是有潛在的危險性，提醒暫時不要靠近山區、低窪地區等危險區域，以策安全。

今明兩天仍是光復節連續假期，吳聖宇表示，東北季風影響下，北部、東北部一帶，特別是大台北、基隆北海岸跟宜蘭一帶，陰雨的天氣持續，降雨時間長，一整天斷斷續續有降雨出現。桃竹、花東地區也會有短暫陣雨機會，過了新竹往南的中南部地區天氣就相對好很多，多雲或是有陽光。

東北季風也持續帶來較涼的空氣，吳聖宇表示，新竹及以北到宜蘭地區，白天高溫23至25度左右，苗栗及花東地區高溫27至29度，台中及以南的中南部地區高溫則仍有30度以上，呈現相當典型的東北季風溫度配置。

他說，夜晚清晨在中北部、東半部空曠地區低溫可能降到20至22度，都市地區低溫22至24度，南部空曠地區低溫22至24度，都市地區低溫24至26度。北台灣一整天都偏涼，其他地方則是日夜溫差變化相對較大的情況。

注意沿海的強陣風，吳聖宇表示，尤其是從北海岸往南到西半部沿海地區，普遍有6至8級陣風出現的可能性，中央氣象署持續發布強風特報，岸邊也有大浪、瘋狗浪出現的可能，海上有長浪，暫時不要靠近海邊比較安全。

下周一至下周三雖然東北季風持續影響，不過吳聖宇表示，水氣會比較減少，迎風面地區仍有短暫陣雨，但是降雨的量跟範圍都會縮減許多。北部、東北部、東部溫度持續偏涼，其他地方則是日夜溫差變化較大。各地沿海風浪仍大，特別是北海岸到西半部沿海地區要持續注意強風出現的機會。

吳聖宇表示，下周四、下周五東北季風減弱，風向轉為偏東風，東半部有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴，天氣好轉之後，北台灣溫度將稍有回升但還是較偏涼。

到了下周末，則可能有微弱鋒面快速通過，吳聖宇表示，後續東北季風再度增強，迎風面的北部、東半部降雨再度增多，北台灣溫度也將再度下降。

展望下周，吳聖宇表示，低緯度海面雖然還是會有對流雲系發展活動，不過暫時沒有看到有新的熱帶擾動發展預測，預期到了11月，因為南邊海溫較偏高的關係，還是持續會有新的擾動出現，但是否會對台灣天氣造成影響就還需要再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。