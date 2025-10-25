冬天晾衣服濕答答？家事達人教4秘訣：快乾無霉味

台灣受到東北季風影響，已經連續一週大雨下不停，不少人洗完衣服晾在陽台，還是濕答答。對此，家事達人陳映如分享4招快速乾衣小秘訣，也能避免衣服有霉味。

陳映如在臉書表示，可以烘的衣服，烘乾當然最快、最方便，但有些衣物不能烘，就可以用這幾招救援。第一，延長洗衣機脫水時間，只要多幾分鐘，衣服含水量就會少很多，之後用烘或晾的都能更快乾。第二，把衣服移到室內，用除濕機除濕，乾得快又不怕縮水，是最穩的做法。

陳映如進一步說明，第三，如果沒有除濕機，可以在室內改用「電風扇」對著衣服吹，一樣能加速乾燥！第四，如果衣服有局部沒乾，可以用吹風機吹，或拿熨斗燙一燙，但熨斗不要開蒸氣，避免水氣又跑回去衣服上。

陳映如也提醒大家，晾衣時可以把長的放外側、短的放內側，這樣通風會更好、衣物乾得也比較快，還能避免衣物有霉味。