113年國人一般平均壽命80.77歲 若剔除惡性腫瘤死因多活3.59年

內政部今公布「113年特定死因除外簡易生命表」，113年國人一般平均壽命為80.77歲，死因以惡性腫瘤影響最大，剔除該項死因，國人平均壽命可提高至84.36歲。國內十大死因前3名的惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎，分別剔除該項死因，平均壽命將可分別提高3.59歲、1.50歲及1.05歲。

內政部表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，運用衛生福利部統計的113年國人前十大死因死亡人數，編算我國特定死因除外的國人平均壽命，並與一般國人平均壽命比較；兩者間壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

內政部說明，惡性腫瘤已連續43年居國人十大死因首位，113年死亡人數為5萬4032人，占全體死亡人數比率26.83%，若剔除惡性腫瘤死亡者的平均壽命，可提高至84.36歲。值得注意是，經排除死因為惡性腫瘤的平均壽命與一般平均壽命差距，已從103年4.04歲降至113年3.59歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響下降。

另，肺炎為國人十大死因第3位，死亡人數及其占全體死亡人數比率均較上年增加。內政部指出，觀察歷年編算結果發現，排除死因為肺炎的平均壽命與一般平均壽命的差距自109年的1.06歲起，連續3年遞減，在112年COVID-19疫情趨緩後升至0.94歲，而113年續升至1.05歲，其變化需格外注意。

內政部說明，經觀察特定死因除外平均壽命與一般平均壽命的差距，男性高於女性的死因包括惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病，與蓄意自我傷害（自殺）；女性高於男性者包括：糖尿病、高血壓性疾病，與腎炎、腎病症候群及腎病變。