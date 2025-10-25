快訊

用上班族「朝九晚五讀書法」打擊刷題倦怠症！她一年考上公職狀元

彰化養豬場發現4頭死豬！縣府稱無異常死亡「檢驗報告預定今出爐」

防堵非洲豬瘟！「豬肉公主」落淚:最害怕的事情發生…我們一定要撐下去

大雨特報！新竹以北及宜蘭整天濕涼 下周四天氣才好轉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報。聯合報系資料照
東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報。聯合報系資料照

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區慎防積水，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

今天東北季風稍減弱，但水氣仍偏多，氣象署表示，基隆北海岸、大台北、宜蘭地區下雨時間仍較長，有局部大雨發生的機率，桃竹苗、花東及恆春半島也有短暫陣雨，南部地區及中部山區則有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

溫度方面，新竹以北及宜蘭整天濕涼，氣溫介於22至25度，其他地區早晚也偏涼，低溫約23、24度，高溫約28至32度，南北溫差大，南來北往留意溫度變化。澎湖多雲時陰，氣溫25至26度，金門多雲時陰，氣溫23至27度，馬祖陰時多雲，氣溫20至24度。

明天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下周一至下周三東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；下周一桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨，下周二、下周三基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下周四東北季風減弱，氣溫回升；下周四、下周五基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

11月1日至3日東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼；北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下周三前沿海風強浪大，特別是台灣北部海面及台灣海峽沿海，海邊活動、海上航行務必注意安全。

