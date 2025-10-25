桃園以北、宜蘭整天濕冷 中南部暖如夏 明天東北季風再度增強

今天是光復節，也是光復節連續假期第二天，中央氣象署表示，近日北部、東半部仍是濕濕涼涼的天氣，降雨情況要到下周一才會明顯趨緩。中南部則以多雲為主，山區、近山區仍有局部短暫陣雨。桃園以北、宜蘭低溫約21至23度，白天高溫回升不多，整天偏濕冷。中南部早晚低溫23至25度，白天仍有30度以上，日夜溫差大。北海岸、宜花沿海易有長浪，另外沿海空曠地區與離島容易出現強陣風，注意安全。󠀠󠀠

󠀠󠀠今天東北季風稍減弱，北部、東北部依舊偏涼，中南部白天明顯回暖。低溫約22至25度，中南部白天高溫仍可達30度以上，日夜溫差大，外出要注意穿著。北部及東半部降雨機率仍高，特別是基隆北海岸、大台北及東北部地區，容易出現廣泛且持續性降雨，局部地區有大雨的可能。南部及中部山區偶有短暫陣雨，中部平地以多雲為主。󠀠

明天東北季風再度增強，北部、東北部天氣轉涼，其他地區早晚也會感受到明顯涼意，低溫約22至25度。北部及東北部仍有短暫雨，基隆北海岸、大台北及東北部雨區仍廣，但雨勢略為減小。南部及中部山區午後有局部陣雨，其餘地區為多雲的天氣。󠀠

下周一東北季風持續影響，全台早晚偏涼，低溫約21至24度。降雨趨緩，桃園以北及東半部仍有局部短暫雨，不過雨勢與降雨時間都明顯減少。其他地區多雲偶見陽光，午後山區仍不排除有零星陣雨。