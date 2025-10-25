快訊

川習會前夕 美貿易代表署宣布對中國展開301條款調查

桃園以北、宜蘭整天濕冷 中南部暖如夏 明天東北季風再度增強

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
光復節連續假期北東濕涼，南部暖如夏。圖／中央氣象署提供
光復節連續假期北東濕涼，南部暖如夏。圖／中央氣象署提供

今天是光復節，也是光復節連續假期第二天，中央氣象署表示，近日北部、東半部仍是濕濕涼涼的天氣，降雨情況要到下周一才會明顯趨緩。中南部則以多雲為主，山區、近山區仍有局部短暫陣雨。桃園以北、宜蘭低溫約21至23度，白天高溫回升不多，整天偏濕冷。中南部早晚低溫23至25度，白天仍有30度以上，日夜溫差大。北海岸、宜花沿海易有長浪，另外沿海空曠地區與離島容易出現強陣風，注意安全。󠀠󠀠

󠀠󠀠今天東北季風稍減弱，北部、東北部依舊偏涼，中南部白天明顯回暖。低溫約22至25度，中南部白天高溫仍可達30度以上，日夜溫差大，外出要注意穿著。北部及東半部降雨機率仍高，特別是基隆北海岸、大台北及東北部地區，容易出現廣泛且持續性降雨，局部地區有大雨的可能。南部及中部山區偶有短暫陣雨，中部平地以多雲為主。󠀠

明天東北季風再度增強，北部、東北部天氣轉涼，其他地區早晚也會感受到明顯涼意，低溫約22至25度。北部及東北部仍有短暫雨，基隆北海岸、大台北及東北部雨區仍廣，但雨勢略為減小。南部及中部山區午後有局部陣雨，其餘地區為多雲的天氣。󠀠

下周一東北季風持續影響，全台早晚偏涼，低溫約21至24度。降雨趨緩，桃園以北及東半部仍有局部短暫雨，不過雨勢與降雨時間都明顯減少。其他地區多雲偶見陽光，午後山區仍不排除有零星陣雨。

低溫 東北季風

延伸閱讀

不斷更新／光復節北返車潮湧 國道避19大地雷路段

光復節連假第2天國道19處易塞 國5北向恐一路塞到午夜

宜蘭咖啡日創意市集 連續3天在化龍一村登場

桃園公車衝突熱議…網友狂推傳奇司機「喜旺伯」 盼晚點退休

相關新聞

不斷更新／光復節北返車潮湧 國道避19大地雷路段

（5:00更新）今天是光復節，也是光復節連續假期第二天，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

桃園以北、宜蘭整天濕冷 中南部暖如夏 明天東北季風再度增強

今天是光復節，也是光復節連續假期第二天，中央氣象署表示，近日北部、東半部仍是濕濕涼涼的天氣，降雨情況要到下周一才會明顯趨...

橘世代／【秋日旅行避險須知】高齡旅行 2大法則避險

告別了酷暑、揮別了學生暑假的旅行旺季，秋日涼爽舒適、視野清晰、景觀豐富，是退休族最愛的出遊季節。

天氣展望 未來2周北東溼答答 南方熱帶海面對流訊號活躍水氣多

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周主要為東北風影響的天氣型態，降雨以迎風面...

橘世代／【秋日旅行避險須知】預防高山症 別自行買藥

在台灣，登高山屬高風險活動，高山醫學專家王士豪強調，每人出發前都應至旅遊醫學門診或家醫科就診，備好用藥，由醫師處方取得藥...

橘世代／【秋日旅行避險須知】高海拔長途旅遊 也會有高山症症狀

秋天是台灣人最愛登高山的季節，高山醫學專家王士豪提醒，台灣是高山症的高風險區，成年人約有三分之一會出現高山症狀，有頭痛、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。