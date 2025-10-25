不斷更新／光復節北返車潮湧 國道避19大地雷路段

（5:00更新）

今天是光復節，也是光復節連續假期第二天，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判今天國道重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。另西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發