高票勝美國 台灣將主辦2033年世界唇顎裂大會

中央社／ 台北25日電

台灣醫療代表團昨天在日本舉行的「2025京都世界唇顎裂大會」中，以高票擊敗美國芝加哥，成功取得2033年大會主辦權，這將是台灣顱顏醫療首次主辦全球最高層級學術盛會。

代表團成員之一、林口長庚醫院兒童整形外科醫師盧亭辰昨天在臉書（facebook）分享這個好消息。她說，這次赴京都不僅是學術交流，更肩負爭取2033年主辦權的重要任務，2009年台灣曾赴巴西角逐主辦權，最終敗給印度與美國；此次僅與芝加哥一爭高下，團隊因此格外珍惜這次機會。

爭取主辦權並非容易之事，盧亭辰指出，必須提前一年提出計畫並通過資格審查，進入決選後再由各國代表投票選出主辦城市，台灣與芝加哥分別進行15分鐘簡報後，台灣最終以壓倒性高票勝出。

盧亭辰分享，開幕典禮當天，日本皇室成員文仁親王與妃殿下紀子親臨致詞；大會上長庚顱顏中心共有20名醫師發表報告，羅慧夫顱顏基金會也有7名社工參與發表。

從盧亭辰在臉書影片中可以看到，當會場大螢幕亮出中華民國國旗與「TAIPEI, Taiwan」字樣時，全場掌聲如雷。盧亭辰認為，會勝出是因爲台灣從羅慧夫開始在唇顎裂治療的努力，長庚過去這20、30年來積極辦國際會議，以及和羅慧夫基金會一起協助多國成立唇腭裂治療中心及一年多次的義診，增加國際影響力。

她強調，這不僅象徵醫療團隊多年努力的成果，更代表台灣醫療長期耕耘終於被世界看見。未來2033年在台北舉辦的世界唇顎裂大會，將邀請全球專家齊聚台灣。

