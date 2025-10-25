健康你我他／養成帶手帕習慣 減少資源浪費

那天到歌劇院聽詩歌演唱會，在洗手間看到提供擦手紙的鋁箱上叮嚀小語：「手帕取代擦手紙，減少浪費愛地球」。想起孩子小時候，我常帶她出門遊玩，每次上完廁所，我都會掏出隨身攜帶的手帕讓她把雙手擦乾淨。

有一回在美術館上完廁所，我順手抽取館方提供的擦手紙，讓她趕快將雙手擦乾。只見她望了望擦手紙箱子上的標語：「保護樹木，請節約用紙」，就回頭跟我說：「把拔！你不是有帶手帕嗎？」這讓我好生慚愧，趕快回說：「對齁！把拔下次改進！」

在公共場所的洗手台旁，通常會安裝乾手機或烘手機。但多數人總是覺得用擦手紙比較衛生，手部殘留的細菌比較少。事實上，使用乾手機比起擦手紙還要來得環保。

用乾手機，一次3秒，一年需要約20度電；使用擦手紙，一次需要兩張擦手紙，一年就要砍掉約30棵樹。如果人人都能養成帶手帕的好習慣，便能減少對樹木的砍伐；何況樹木還可以淨化空氣品質，降低溫室效應，所以，許多衛生和環保單位，都宣導以手帕代替擦手紙，以減少資源浪費。

「知行合一」才是重要的關鍵，不要貪圖一時的方便，在擦乾雙手後，還在一旁垃圾桶內留下堆積如山的垃圾。讓我們為地球盡一分心力吧！