愛肝達人站／名字有「發」，肝癌會一再復發嗎？

醫師，他的名字有『發』，是不是因此肝癌才會一再復發啊？」一位太太皺著眉頭問我。

她先生肝癌已經開過兩次刀，仍不斷復發，做了各種治療。這是許多肝癌病人的無奈。

「都有吃抗病毒藥十幾年了，怎麼還一直長肝癌？」「是不是手術沒切乾淨？」她接著問。

台灣約有一百多萬名B型肝炎帶原者，大多出生於民國75年以前，那時B肝疫苗尚未問世。若母親有B肝，病毒可能在生產時經由產道傳給新生兒，孩子一出生就成了帶原者。

B肝病毒潛藏在血液中，最愛在肝臟繁殖，讓肝細胞發炎壞死，逐漸變成肝纖維化、肝硬化，最後長出肝癌。在沒有藥的年代，許多人不知不覺就走完了這條「肝病三部曲」。

後來雖然有了抗病毒藥，但對不少人來說已經太晚，肝臟早就歷經發炎壞死、纖維化或硬化，甚至已長出肝癌。藥物能讓肝炎穩定、延緩惡化，卻無法抹去舊傷。

肝臟只要曾經發炎，就容易再長出肝癌。手術切了、電燒了、栓塞了，別的地方還可能再長。就像土地會長草，割了這邊，那邊又冒出來，這是肝癌病人最大的痛苦。

若能早期發現，手術或電燒都能根治。但若太晚、腫瘤大或靠近血管，癌細胞可能早已跑出去。因此肝癌「復發」的多半是新的癌長出來，和名字有沒有「發」一點關係也沒有。

對於肝硬化嚴重或肝癌屢次復發的病人，最徹底的治療是換肝。無論是親人或大體捐贈，都能讓生命重新開始。但換肝後得終身服抗排斥藥；而長期服藥也會增加其他癌症的風險。

最重要的是，一旦肝癌復發或長了其他癌症，也不能使用近年發展的抗癌利器—免疫療法，否則免疫系統會連新肝一起破壞。所以，有B肝的朋友一定要定期追蹤、按時服藥，別讓病毒有機會「發」作。

總之，名字有「發」是好事，發財、發福都可以，但千萬別讓肝病跟著「發」。防「發」於未然，人生才能真正「發光發熱」。

