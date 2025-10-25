醫奉獎個人獎之7／洪慶憲屏北唯一小兒外科醫師 默默呵護國家幼苗27年

屏東基督教醫院小兒外科主任洪慶憲，36歲到屏基執業時，是屏北地區唯一的小兒外科醫師。27年匆匆過去，他仍然是屏北地區唯一一位小兒外科醫師，憑一人之力照顧屏北小兒，許多人稱他為「國寶級醫師」。

國寶級醫師 有資深臨床經驗

「小兒外科」涵蓋範圍很廣，從新生兒到18歲青少年發生的各種外科性疾病都是。譬如食道閉鎖、小腸閉鎖、無肛症等新生兒先天性疾病；常見的兒童疾病，譬如疝氣、隱睪、急性闌尾炎、腸套疊，以及兒童腫瘤、外傷和其他先天性畸形等。全台臨床僅有73位小兒外科醫師，像洪慶憲這麼資深的更少，許多人形容他是「國寶級醫師」。

洪慶憲中國醫藥大學畢業後，先在長庚醫院實習兩年，之後進入彰化基督教醫院擔任住院醫師。當時他正思考選哪個專科，「因為我很喜歡小孩，因此選定小兒外科。」洪慶憲說，在小兒外科可以學習很多東西，所有手術都非常精細，更需要醫師熟悉小孩在不同成長階段的生理特點，而且幾乎每次遇到的情況都有差異，挑戰很大。

小兒外科經常遇上各種疑難雜症。現今台灣少子化嚴重，出生人數約11、12萬人，加上產前超音波等檢查發達，一旦檢查發現狀況，多數人選擇引產，出生後才需要開刀的情況隨之減少，從前一年300台刀已銳減至大約80台刀。

洪慶憲說，把小朋友的病治好，看他們平安長大，是最大的成就感。記者劉星君／攝影

為病童付出 在屏基附近買房

小兒外科就是「看一個少一個」。洪慶憲說，小朋友的病治好了或小朋友長大了，往往就此打住，不像其他科別得要持續追蹤、回診。話雖如此，能將孩子們的疾病醫治好，當然帶給小兒外科最大的成就感。

剛到屏東基督教醫院小兒外科獨撐大局時，洪慶憲幾乎天天值班，曾經一個月動刀多達5、60台，寒暑假更達7、80台。為了能盡快抵達醫院，他和妻子商量，將房子買在屏基附近，騎機車兩分鐘、走路約12分鐘即到。醫院一通電話，無論他在哪裡都能迅速趕回。

洪慶憲第一年到屏基，盲腸炎的急診刀就開了100台。因為太忙，母親又生病，洪慶憲的健康出現耳鳴警訊。他曾萌生退意，但醫師的使命感令他猶豫再三，最後還是留下來。累積至今已為病童手術近5200人次。

守護早產兒 休假也隨叫隨到

屏東縣一年約420名早產兒，超過三分之一由屏基新生兒團隊照顧。早年沒有小兒外科醫師時，需要開刀個案必須轉院到高雄醫學中心，至少40分鐘路程，對早產兒可能造成風險。屏基新生兒科醫師卓德松說，「小兒外科是早產兒照顧重要的一環，洪慶憲醫師就是我們的定心丸。」即使洪慶憲休假，但一通電話隨叫隨到，總能即時救援。

小兒外科的突發狀況多，洪慶憲曾處理過兩到三個腹裂畸形，這是媽媽懷孕期在胚胎形成時，胎兒腹腔內的內臟器官穿過腹壁上的缺損，突出到胎兒體外，直接浸泡在羊水中，導致水腫和發炎，通常出生不久即手術。還有20多年前一個新生兒，嘴巴內長畸胎瘤，必須靠小兒外科、婦產科、麻醉科合作解決。

洪慶憲重視細節，手術前他在腦海中一次次推演手術過程，術後也在病歷上仔細描繪手術圖，清楚標示手術過程。早期屏基的外科次專科不齊全，後援不足、資源有限，手術中若有意外情形，洪慶憲都要自己克服。

病患家屬寫給洪慶憲的感謝卡，他都細心留存。記者劉星君／攝影

8歲小男孩 「甜筒」櫻桃致謝

20幾年來，洪慶憲收過最特別的禮物是來自一個8歲小男孩。小男孩因盲腸炎開刀，住院期間感受到醫師親切的照顧，於是用平時存的100元零用錢買了幾顆櫻桃，放在壁報紙做成的甜筒狀容器裡，回診時當禮物送給洪慶憲，謝謝他。小朋友純真的心意，讓他很感動。

還有一些小朋友，出院後和父母親合寫感謝卡，致謝洪慶憲，他一直珍藏。在彰化基督教醫院最後一年服務時，他救回一名腸炎導致腸子破裂的7歲小女孩，家長非常感恩，每年送花生糖、柚子到屏基致謝，持續27年。他也送屏東蓮霧回禮，雙方成為朋友。前幾年他還應邀出席小女孩的婚宴，見證小女孩已健康長大。

洪慶憲說，將小朋友的疾病治療好恢復健康，還能知道、看到他們平安長大，這份成就感無與倫比。雖然他也因為每天接觸哭鬧的病童，耳鳴終致重聽，但他樂觀看待，「就跟耳鳴和平相處吧！」

洪慶憲的兩個兒子也走上習醫之路。他曾跟兒子分享他的師父出示薪水袋時他的覺悟：「醫師很辛苦，養家活口不成問題，但不要當成謀財的工具，要幫病人解決問題最重要，賺錢是其次，對工作要抱持熱忱與興趣。」至於自己，他的熱忱和興趣都在，甘於繼續做園丁，默默呵護國家的幼苗。

洪慶憲小檔案

年齡：63歲

學歷：中國醫藥大學醫學系

現職：屏東基督教醫院小兒外科主任

經歷：彰化基督教醫院外科住院醫師、總醫師、小兒外科主治醫師

主要事蹟：

屏北地區唯一一位小兒外科醫師。

在屏基服務27年來，為病童手術近5200人次。

守護早產兒，被稱為屏基小兒外科的「定心丸」，幾乎隨叫隨到。