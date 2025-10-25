彰化芬園關聯豬場發現4頭死豬 縣府稱無異常死亡預定今天收到檢驗報告

彰化縣芬園鄉一處非洲豬瘟案關聯場被發現門口擺放4頭斃死豬，引起民眾疑慮，彰化縣政府昨晚表示，芬園這家養有2500頭豬的養豬場，目前無死亡異常現象，動防所人員昨天早上前往訪視，豬隻狀況良好，經採檢的斃死豬，農業部預定今天早上會通知檢驗報告。

彰化動物防疫所表示，台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，一輛前往運送斃死豬的化製車，也曾進入彰化芬園一家養豬場，芬園這處養豬場被列為關聯場。農業部防檢署本月22日通知彰化動防所，表示這家關聯場出現4隻死豬，要求動防所進行關聯場採樣，請飼主提供死亡豬隻供採樣用。

動防疫表示，這處關聯場目前豬場無死亡異常現象，豬隻健康狀況良好，飼養頭數為2500頭，目前移動管制中，動防所人員昨天早上9點到場採樣，並進行疫情訪視，該場豬隻狀況良好。

為了方便採樣，飼主先將豬隻移到豬舍門口，昨天早上採樣完成後，飼主已將豬隻凍存在場內，檢體封存送驗，待檢驗報告陰性後，才會由動防所同仁押車送到化製場，預計今天農業部會通知檢驗報告。

據防檢署規定，養豬場飼養500頭以上，若每日中豬加大豬死亡數量超過2%即10頭即視為異常死亡，芬園這處關聯場目前發現4頭斃死豬，未有異常死亡情形。