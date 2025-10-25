橘世代／【秋日旅行避險須知】認識高山症三類型 嚴重會奪命

高山症指人們在短時間內上升到高海拔地區，因高地適應不良而產生的不適症狀，或腦部、肺部的病變。先決條件是一天內快速上升到高海拔（高於兩千五百公尺），因空氣稀薄，動脈血中氧氣飽和度太低，人體適應不良。高山症可分為三大類：

急性高山症：有頭痛、頭暈、失眠、虛弱、惡心、嘔吐等症狀，通常隨著身體適應環境而緩解。要留意的是，惡心、嘔吐是急性高山症症狀惡化的指標，也可能是腦壓上升或是高海拔腦水腫初期指標。

高海拔腦水腫：症狀有如宿醉，首先是惡心、嘔吐，接下來會胡言亂語、神智不清、走路歪斜。

高海拔肺水腫：高海拔肺水腫有兩個很好辨認的特徵——莫名無力、休息時卻像是剛跑完步氣喘吁吁。有此症狀者呼吸困難時，通常躺著比較嚴重，坐起來會比較舒服。

高山醫學專家王士豪指出，急性高山症的發生率約為三分之一，且多數只有輕微症狀。而高海拔腦水腫及高海拔肺水腫稱「嚴重高山症」，發生率約兩百分之一，卻可能在六至二十小時內奪命，務必給予妥善治療或降低高度。