聽新聞
0:00 / 0:00
橘世代／【秋日旅行避險須知】認識高山症三類型 嚴重會奪命
高山症指人們在短時間內上升到高海拔地區，因高地適應不良而產生的不適症狀，或腦部、肺部的病變。先決條件是一天內快速上升到高海拔（高於兩千五百公尺），因空氣稀薄，動脈血中氧氣飽和度太低，人體適應不良。高山症可分為三大類：
急性高山症：有頭痛、頭暈、失眠、虛弱、惡心、嘔吐等症狀，通常隨著身體適應環境而緩解。要留意的是，惡心、嘔吐是急性高山症症狀惡化的指標，也可能是腦壓上升或是高海拔腦水腫初期指標。
高海拔腦水腫：症狀有如宿醉，首先是惡心、嘔吐，接下來會胡言亂語、神智不清、走路歪斜。
高海拔肺水腫：高海拔肺水腫有兩個很好辨認的特徵——莫名無力、休息時卻像是剛跑完步氣喘吁吁。有此症狀者呼吸困難時，通常躺著比較嚴重，坐起來會比較舒服。
高山醫學專家王士豪指出，急性高山症的發生率約為三分之一，且多數只有輕微症狀。而高海拔腦水腫及高海拔肺水腫稱「嚴重高山症」，發生率約兩百分之一，卻可能在六至二十小時內奪命，務必給予妥善治療或降低高度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言