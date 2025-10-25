聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【秋日旅行避險須知】認識高山症三類型 嚴重會奪命

聯合報／ 記者張瀞文／桃園報導

高山症指人們在短時間內上升到高海拔地區，因高地適應不良而產生的不適症狀，或腦部、肺部的病變。先決條件是一天內快速上升到高海拔（高於兩千五百公尺），因空氣稀薄，動脈血中氧氣飽和度太低，人體適應不良。高山症可分為三大類：

急性高山症：有頭痛、頭暈、失眠、虛弱、惡心、嘔吐等症狀，通常隨著身體適應環境而緩解。要留意的是，惡心、嘔吐是急性高山症症狀惡化的指標，也可能是腦壓上升或是高海拔腦水腫初期指標。

高海拔腦水腫：症狀有如宿醉，首先是惡心、嘔吐，接下來會胡言亂語、神智不清、走路歪斜。

高海拔肺水腫：高海拔肺水腫有兩個很好辨認的特徵——莫名無力、休息時卻像是剛跑完步氣喘吁吁。有此症狀者呼吸困難時，通常躺著比較嚴重，坐起來會比較舒服。

高山醫學專家王士豪指出，急性高山症的發生率約為三分之一，且多數只有輕微症狀。而高海拔腦水腫及高海拔肺水腫稱「嚴重高山症」，發生率約兩百分之一，卻可能在六至二十小時內奪命，務必給予妥善治療或降低高度。

高山症 氣喘 水腫

延伸閱讀

山難頻傳 師大登山社開講「登山醫學」救人也救自己

太魯閣堰塞湖封山惹議 醫：旅遊避險決策合理

不忍了！南投國慶連假3天5起山難 消防局這樣向山友喊話

影／國慶連假南三段也接連出事 黑鷹成功救出高山症與骨折傷患

相關新聞

橘世代／【秋日旅行避險須知】高齡旅行 2大法則避險

告別了酷暑、揮別了學生暑假的旅行旺季，秋日涼爽舒適、視野清晰、景觀豐富，是退休族最愛的出遊季節。

橘世代／【秋日旅行避險須知】預防高山症 別自行買藥

在台灣，登高山屬高風險活動，高山醫學專家王士豪強調，每人出發前都應至旅遊醫學門診或家醫科就診，備好用藥，由醫師處方取得藥...

橘世代／【秋日旅行避險須知】高海拔長途旅遊 也會有高山症症狀

秋天是台灣人最愛登高山的季節，高山醫學專家王士豪提醒，台灣是高山症的高風險區，成年人約有三分之一會出現高山症狀，有頭痛、...

橘世代／【秋日旅行避險須知】認識高山症三類型 嚴重會奪命

高山症指人們在短時間內上升到高海拔地區，因高地適應不良而產生的不適症狀，或腦部、肺部的病變。先決條件是一天內快速上升到高...

醫奉獎個人獎之7／洪慶憲屏北唯一小兒外科醫師 默默呵護國家幼苗27年

屏東基督教醫院小兒外科主任洪慶憲，36歲到屏基執業時，是屏北地區唯一的小兒外科醫師。27年匆匆過去，他仍然是屏北地區唯一...

健康你我他／養成帶手帕習慣 減少資源浪費

那天到歌劇院聽詩歌演唱會，在洗手間看到提供擦手紙的鋁箱上叮嚀小語：「手帕取代擦手紙，減少浪費愛地球」。想起孩子小時候，我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。