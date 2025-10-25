橘世代／【秋日旅行避險須知】高海拔長途旅遊 也會有高山症症狀

秋天是台灣人最愛登高山的季節，高山醫學專家王士豪提醒，台灣是高山症的高風險區，成年人約有三分之一會出現高山症狀，有頭痛、呼吸困難、嘔吐等症狀，高山症在兒童的發生率更高，約百分之四十至五十。

他呼籲所有高山活動者都應備妥經醫師處方的高山症藥物，確保「健康出發、健康回來」。

他補充說明，台灣的地理縱深狹窄，公路可以讓登山者快速到達高海拔地區。由於交通便利，許多登山者在身體還未對稀薄的氧氣做出足夠適應前，便已身處於高海拔，因此增加了高山症的發生風險。

高山症症狀不僅限於攀登高山時發生，很多旅遊也一樣會有高海拔帶來的健康風險，而且更常被忽略。例如去尼泊爾或西藏這種高海拔地區做長天數健行。

王士豪曾有朋友要去雲南酒莊之旅，出發前來諮詢，他感到憂心，這位朋友本身有慢性病，要前往的旅遊地區是高海拔，旅行的重頭戲是酒莊，免不了要飲酒，且當地的醫療資源相對不易取得，這都會增加旅遊的風險，應該要避免。

另外，他補充，長程旅行時搭乘越洋或跨州、八小時以上的飛機，也會產生類似高山症症狀，像是頭痛、頭暈、疲倦、食欲不振等，雖然情況通常較輕微，但若搭機時間過長，不適感會很明顯。他建議，搭機時多喝水、多走動，可以促進血液循環，都可以有效預防不適。

搭長程班機還有另一個風險是「經濟艙症候群」，就是長時間久坐不動、血液滯留而導致的血栓，症狀是呼吸困難及氣喘。血栓一旦脫落造成肺栓塞，是機上猝死的主要原因之一。如果出現氣喘或呼吸困難，應立即告知空服員，由航空公司依標準作業流程處置。

王士豪也提醒，長者及慢性病患者搭長途飛機，面臨更高風險，比較積極的作法是，在出國前諮詢原診治醫師或旅遊醫學門診，評估飛行風險。