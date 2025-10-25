橘世代／【秋日旅行避險須知】預防高山症 別自行買藥

在台灣，登高山屬高風險活動，高山醫學專家王士豪強調，每人出發前都應至旅遊醫學門診或家醫科就診，備好用藥，由醫師處方取得藥品，不應自行至藥局購買醫師處方藥。

他進一步說明，高山症用藥有三類：丹木斯、類固醇、Nifedipine（預防高海拔肺水腫用藥），三者皆為醫師處方藥，醫生會根據每個人的健康狀況、過敏史、慢性病史以及旅行計畫，來評估是否需要使用。有些藥局會違規販售這些藥，病人也覺得便宜省時，但每個人身體狀況不同，每款藥物也有特定的風險或限制，若在錯誤的時候，吃到不適合的藥，反而會使情況更糟。

除了高山症用藥，旅行時，感冒、腸胃、皮膚的常備用藥也要備著。

不只高山症用藥，以下三種旅遊狀況是王士豪建議必須事先進行風險規畫的「高風險族群」：

一、旅行者是長者、小孩及慢性病患。例如醫生會針對慢性病患的長途跋涉，旅途中可能出現的血壓、心跳、血糖波動，評估並調整藥物。

二、前往「極端環境或高海拔」的旅行。像是長天數高海拔健行、極地、沙漠、熱帶雨林、非洲傳染病區等地。若去傳染病地區，需事先規畫疫苗與用藥。

三、「只許成功不許失敗」的任務型旅行或是比賽型活動。此類旅行並非單純休閒，需要確保身體維持在最好狀況，不能有任何閃失。

如果有需要，高風險的旅行在出發前甚至應該去做健康檢查。王士豪說明，旅遊前健檢以心電圖、胸部Ｘ光、抽血、肝腎功能、心臟超音波等基本為主，確認健康狀態即可，不需追求正子等花稍檢查。

台灣在地區型的大型醫院都會有旅遊醫學門診，如果是簡易旅行，也可以至社區的家醫科診所看診。王士豪認為，健保門診每位病人僅有三到五分鐘時間，醫師難以提供細緻用藥與行程規畫，如果是複雜的行程規畫或是更細緻的用藥諮詢，或許可以考慮自費模式以獲充分諮詢時間。