橘世代／【秋日旅行避險須知】高齡旅行 2大法則避險

告別了酷暑、揮別了學生暑假的旅行旺季，秋日涼爽舒適、視野清晰、景觀豐富，是退休族最愛的出遊季節。

急診科醫師、高山醫學專家王士豪熱愛高山，曾經協助八十五歲的譚老爹一圓登上台灣的最高峰——玉山主峰的心願。王士豪認為，「事前評估」和「疾病管理」，是年長者確保旅行安全的不二法則。

王士豪指出，年長者爬山，高山症比率反而比較低，因為腦組織隨著年齡增長而有萎縮，腦內有較多空間可以應付腦血管擴張，使他們在高地環境適應良好，高山症出現比率只有一到兩成（一般成人超過三成）。

慢性病與跌倒 長者最大隱憂

因此，高齡者旅行的最大風險不是高山症的預防，而是慢性病及其他疾病的管理，還有活動力下降、跌倒、失智迷路等狀況。

因此事前系統性醫療評估與準備很重要。王士豪建議，除了去旅遊醫學門診針對行程作用藥評估、慢性病回診拿藥之外，也要到原分科門診回診，例如有肺氣腫者需看胸腔內科；若有換過人工髖關節，則需看骨科。

除了醫療準備，行前也要進行體能適應。當初譚老爹爬玉山前，就乖乖遵照醫囑做健走、登階、郊山做體能訓練等等。

如果是長時間高海拔的旅行，出發前不妨在台灣先做高海拔適應，例如合歡山是很好的高地適應地點，不僅容易到達，若有狀況也容易撤退。王士豪說明，高山適應訓練可以刺激人體製造更多紅血球，來攜帶更多氧氣，增加身體在高山環境的適應，但是紅血球壽命是九十到一百二十天，高山適應要在登高山前三個月以內才有效果。

熱愛高山的王士豪，在還沒拿到醫師資格前就已取得高山嚮導證。圖／王士豪提供

郊山也有風險 帶齊基本裝備

最後王士豪提醒，台灣是個多山國家，疫情之後爬山風氣更盛，但千萬不要輕忽爬郊山的風險管理。高山因為救援困難，所以大家上山前比較慎重，郊山反而容易輕忽。但事實是，郊山樹林茂密，發生山難不一定好找。

王士豪說，除海拔高低、沒有高山症外，高山會有的風險，郊山都會有，像中暑、失溫、寒流，因此爬郊山，基本裝備都要有。