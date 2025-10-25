聽新聞
空服過世調查出爐 長榮允增病假彈性

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

長榮航空孫姓空服員日前於機上執勤期間身體不適，後續送醫歷經十六天的救治後，仍不幸離開人世。長榮航空昨公布內部調查報告，坦承事務長通報不足、醫療資訊宣導不全等四項缺失，並宣布將研議「即時解除組員任務」機制，在考評制度上增加空服員自身請病假的彈性。

長榮航空表示，內部調查發現，孫姓空服員服勤期間出現身體不適，回程後段，已難以負荷正常勤務工作，然而負責領導後艙事務之事務長應變與通報執行不足，未立即啟動機上醫療資源及諮詢機制，亦未依異常作業原則通報機長及報到中心，再加上組員並未充分理解既有權益，導致醫療支援無法及時介入。

長榮航表示，已研議強化未來事務長及副事務長機上即時解除組員任務的機制，當確認組員不適合服勤時，應即時解除任務並通報給報到中心，安排該員以乘客方式返台，也將加發缺員津貼予同班機其他組員。同時也研議在考評制度上增加空服員自身請病假彈性，預計年底前調整完成。

對此，桃市空服員職業會表示，調查報告中，對孫姓空服員抱病上班、不敢請假的結構性壓力，隻字未提，等於迴避檢討職場環境和企業文化。工會主張，包含病假、特別休假和天災假等假別，都不應該被扣考績和其他權益，才能確保個別員工依法請假能有基本保障。

長榮航空關企工也在上周發函公司，要求資方即刻啟動內部調查並檢討醫療及勤務安全制度。

