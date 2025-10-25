聽新聞
冷眼集／3天3次髮夾彎 白送菸商廣告

聯合報／ 本報記者林琮恩

衛福部放行美、日兩家國際菸商的加熱菸合法上市，過程被形容「荒腔走板」，先是美商加熱菸品未標示尼古丁含量，上市首日即被勒令下架；接著日商產品甫上市，就被抓包違法展售吸食器具，衛福部說明是基於消費者保護，展售吸食器具不違法，昨卻指出研擬修法比照紙菸警示圖文，三天內政策三度轉彎，令人錯愕。

被核准販售加熱菸的兩家國際菸商，同時都具有販售紙菸經驗，不可能不了解台灣「菸害防制法」，然而業者皆「違規」上市，先後登上新聞版面，被質疑是菸商刻意操作「負面行銷」，藉此爭取曝光以增加銷量，若菸商真有此算計，已不可原諒，更令人難以接受的是，負責守護全民健康的衛福部，對業者違規行徑照單全收，甚至援引「消費者保護法」為其開脫。

衛福部長石崇良強調，開放展售是為了讓消費者「看清楚」合格產品，協助民眾辨識路邊攤或網路販售的吸食器，皆是非法，但這個理由根本牽強至極，美商加熱菸上市時，吸食器具不得展售，但較晚上市的日商菸品卻能展售，還附加部長背書，衛福部不斷轉彎的言論，已被解讀是無力招架菸商壓力，背後疑有龐大利益之手操控，使衛福部只能事後編織說法自圓其說。

吸食器公開展售，只會引發更多好奇與購買衝動，過去嚴禁展售，就是為了減少民眾接觸機會，避免年輕族群陷入菸癮。石崇良雖表示將研擬修法，要求吸食器具標示警示圖文，但修法曠日廢時，在此期間，吸食器堂而皇之於架上展示，等同贈送一段免費廣告期，衛福部應採高規格要求菸商，別為了菸商利益，犧牲民眾健康。

