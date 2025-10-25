加熱菸吸食器展售惹議 衛福部擬修法

衛福部九月才明令禁止加熱菸吸食器具展售，卻在日本菸商產品上市前，行文地方政府宣布「不抓了」，引發民間團體強烈不滿。衛福部長石崇良昨表示，開放展售是避免「魚目混珠」，助民眾了解哪些吸食器具合法。對此，台灣拒菸聯盟批評，衛福部以「消費者保護」為由辯解，並以一般法逾越特別法，根本本末倒置。

加熱菸爭議不斷，第二款加熱菸甫上市，立刻被發現吸食器公開展售，主責的國健署署長沈靜芬第一時間避談，僅以新聞稿回應。

石崇良昨出面說明緣由，會允許通路業者以「最小程度、圖文呈現」方式，展示經核准的四款吸食器具，目的在於資訊公開、方便管理，避免民眾誤購未經核准產品。

他強調，凡非列入核准清單的吸食器具均屬違法，應予取締，且圖文販售符合「菸害防制法」子法規要求。

石崇良說，「菸害防制法」目前並未要求加熱菸吸食器具標示警示圖文，衛福部將研擬修法，明訂加熱菸吸食器是否比照一般菸品於外包裝印製警示圖文，包括規範圖文面積與大小，同時將輔導業者展售時「不可過於醒目」，以減少宣傳效果。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，「菸害防制法」明定菸品可採圖文方式展售，指的是加熱菸的菸草柱，而非吸食器具。若衛福部堅稱吸食器具屬菸品，至少應比照菸草柱，在外盒上印製警示圖文，否則「硬凹」的解釋，只會削弱法規效力。另外，「消費者保護法」為一般法，「菸害防制法」為特別法，以一般法逾越特別法，已是本末倒置。

林清麗批評，國健署九月仍要求不得展示吸食器具，卻在日商產品上架前，突以行政命令行文地方政府，稱超商若以圖文呈現吸食器外觀，不必視為違法，還搬出「消費者保護法」作擋箭牌。這是在美商違規未標尼古丁含量後，政府再度退讓，「簡直是替日本菸商開大門、走大路。」

台灣拒菸聯盟呼籲，若衛福部認為吸食器具可比照加熱菸展示，應依法修法補漏，而非以行政命令曲解法意。政府應亡羊補牢，撤回違反「菸害防制法」的命令，全面禁止加熱菸載具展示。

