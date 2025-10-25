聽新聞
0:00 / 0:00

加熱菸吸食器展售惹議 衛福部擬修法

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部九月才明令禁止加熱菸吸食器具展售，卻在日本菸商產品上市前，行文地方政府宣布「不抓了」，引發民間團體強烈不滿。衛福部長石崇良昨表示，開放展售是避免「魚目混珠」，助民眾了解哪些吸食器具合法。對此，台灣拒菸聯盟批評，衛福部以「消費者保護」為由辯解，並以一般法逾越特別法，根本本末倒置。

加熱菸爭議不斷，第二款加熱菸甫上市，立刻被發現吸食器公開展售，主責的國健署署長沈靜芬第一時間避談，僅以新聞稿回應。

石崇良昨出面說明緣由，會允許通路業者以「最小程度、圖文呈現」方式，展示經核准的四款吸食器具，目的在於資訊公開、方便管理，避免民眾誤購未經核准產品。

他強調，凡非列入核准清單的吸食器具均屬違法，應予取締，且圖文販售符合「菸害防制法」子法規要求。

石崇良說，「菸害防制法」目前並未要求加熱菸吸食器具標示警示圖文，衛福部將研擬修法，明訂加熱菸吸食器是否比照一般菸品於外包裝印製警示圖文，包括規範圖文面積與大小，同時將輔導業者展售時「不可過於醒目」，以減少宣傳效果。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，「菸害防制法」明定菸品可採圖文方式展售，指的是加熱菸的菸草柱，而非吸食器具。若衛福部堅稱吸食器具屬菸品，至少應比照菸草柱，在外盒上印製警示圖文，否則「硬凹」的解釋，只會削弱法規效力。另外，「消費者保護法」為一般法，「菸害防制法」為特別法，以一般法逾越特別法，已是本末倒置。

林清麗批評，國健署九月仍要求不得展示吸食器具，卻在日商產品上架前，突以行政命令行文地方政府，稱超商若以圖文呈現吸食器外觀，不必視為違法，還搬出「消費者保護法」作擋箭牌。這是在美商違規未標尼古丁含量後，政府再度退讓，「簡直是替日本菸商開大門、走大路。」

台灣拒菸聯盟呼籲，若衛福部認為吸食器具可比照加熱菸展示，應依法修法補漏，而非以行政命令曲解法意。政府應亡羊補牢，撤回違反「菸害防制法」的命令，全面禁止加熱菸載具展示。

提醒您：吸菸有礙健康

衛福部 加熱菸

延伸閱讀

放行加熱菸吸食器展售 衛福部以消保法為由 拒菸聯盟：本末倒置

衛福部允展售加熱菸吸食器 挨批政策轉彎 石崇良稱「為避免魚目混珠」

石崇良：加熱菸已全回收 標示販賣廣告均須符規定

加熱菸全面下架！超商續販售「今天還能買」 國健署長說重話：看到就罰

相關新聞

逃逸移工產婦上百萬醫療費…收容機構1句話 台大名醫直呼：被騙了

救人是醫生的天職，但如果病患無力償還醫療費呢？台大婦產科名醫施景中提到，日前替一名嚴重的植入性胎盤產婦動刀，無奈...

比原本花費貴70倍…南北竿停航4天 民眾繞飛松山成離島奇行記

馬祖海域近日受東北季風與外圍環流雙重夾擊，風浪強勁，導致南北竿航線自19日起罕見連續停航4天，往返僅4公里、航程10至1...

別再拿來洗碗！專家曝科技海綿成分 高溫恐釋毒傷肝腎罹癌

近年許多家庭主婦推崇「科技海綿」為環保清潔神器，只需清水就能去除頑垢，不必再動用大量清潔劑。然而醫師與毒物專家提醒...

空中轉診平台當機 澎湖氣切病患 延誤90分鐘送醫

澎湖縣前晚啟動空中轉診作業，後送一名五十歲、罹患口腔惡性腫瘤並出現急性呼吸衰竭的曾姓男患者，不料「空中救護轉診後送平台」...

廣角鏡／照亮多元性別

第七屆跨性別遊行「跨越成見，照亮多元」昨晚冒雨登場，千人於二二八和平公園集結並展示跨性別旗幟。主辦單位台灣同志諮詢熱線協...

空服過世調查出爐 長榮允增病假彈性

長榮航空孫姓空服員日前於機上執勤期間身體不適，後續送醫歷經十六天的救治後，仍不幸離開人世。長榮航空昨公布內部調查報告，坦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。