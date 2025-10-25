空中轉診平台當機 澎湖氣切病患 延誤90分鐘送醫

澎湖縣前晚啟動空中轉診作業，後送一名五十歲、罹患口腔惡性腫瘤並出現急性呼吸衰竭的曾姓男患者，不料「空中救護轉診後送平台」系統故障，導致患者延誤一個半小時才送醫。

「每個月大概會遇到一次這種狀況。」澎湖醫護人員透露，這並非空轉平台第一次當機，每次當掉就只能乾著急，離島患者發生重症時分秒必爭，這次後送的曾男是癌症病患、又有氣切，空轉平台轉不動，如置病人於險境，呼籲中央檢討系統穩定性。

據了解，空中勤務總隊前晚約七時四十分獲報，要後送曾姓患者到高雄榮總治療，望安鄉衛生所醫療團隊完成初步處置，依照程序七時五十五分上傳病歷資料並申請後送，卻遇上空轉平台無法登入、系統轉圈圈的狀況，通報流程中斷，空審轉診審核中心只好改成紙本傳真作業，直至晚間九時十七分空審核准。

空勤直升機十時卅二分從高雄起飛至澎湖載運患者後，十一時五十二分由澎湖飛往高雄，昨天凌晨零時卅分降落小港機場，轉送高雄榮總。

「空中救護轉診後送」平台自二○○二年啟用至二○二四年，離島地區共提出六五一八件申請，平均每年約三百件，其中五九四九件核准，核准率約百分之九十一點三。

澎湖縣議員陳佩真指出，離島醫療資源有限，空中後送是急重症救命關鍵，中央應針對空轉平台設立離島專線與緊急通報建立備援機制，避免因系統故障延誤病情。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，系統異常後，即要求廠商搶修，約十二小時才恢復，將對廠商開罰四萬元，此次也是平台成立以來首次開罰。

蔡淑鳳說，廠商初步研判可能與七美、蘭嶼區域參數設定相關，正全面檢討原因。評估比照備援電力概念設置雙系統，以提升緊急後送的安全性與可靠度。