雙大鍵琴同台 許舒堯、布塞提尼以樂音穿梭時空

以樂音穿梭時空，大鍵琴家許舒堯與義大利大鍵琴家布塞提尼今晚共同演奏，以少見的「雙大鍵琴」編制，呈現17至18世紀義大利與西班牙的鍵盤雙重奏作品。

布塞提尼（Alberto Busettini）為義大利拉迪奇藝術節（Radici Festival）總監，許舒堯今天在演出前表示，除此之外，布塞提尼在義大利Risonanze音樂節也擔任藝術總監，且此音樂節已經邁入10年，擁有許多值得學習之處。

布塞提尼回憶，Risonanze音樂節舉辦地點位處義大利北邊的小城市，特色風景是當地森林，尤其是森林中的樹木長期以來被運用為製作小提琴或是鋼琴的材料，當年該城市便以此邀請他策畫音樂節，讓音樂家能夠聚集到這座城市。

布塞提尼說，Risonanze音樂節不只有音樂表演，還有戶外健行、品酒、美食等多元戶外體驗，4天音樂節活動，能讓僅有200名居民的城市吸引5000人參加，由此可見音樂的力量。

今晚「雙琴爭鳴」音樂會在國家兩廳院演奏廳舉行，同樣吸引許多觀眾，雙大鍵琴並列，更讓觀眾在中場休息時一一湊到台前仔細欣賞、拍照留念。許舒堯與布塞提尼分別以獨奏、合奏，或是起身交換大鍵琴演奏，深入探索南歐巴洛克音樂。

「雙琴爭鳴」音樂會26日下午2時30分另將在衛武營國家藝術文化中心表演廳演出。