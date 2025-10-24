逃逸移工產婦上百萬醫療費…收容機構1句話 台大名醫直呼：被騙了
救人是醫生的天職，但如果病患無力償還醫療費呢？台大婦產科名醫施景中提到，日前替一名嚴重的植入性胎盤產婦動刀，無奈對方是逃逸移工無力償還逾140萬元醫療費，負責的收容機構只能償還8萬。雖然醫院面臨高額呆帳，但施景中強調若時間倒轉，「當然還是會先救人」。
施景中在臉書發文，他回憶日前收容機構帶來一名逃逸移工，對方當時已懷孕34周，且有嚴重的植入性胎盤，當下施景中就向孕婦以及機構人員坦言，以孕婦的狀況加上沒有健保，「開下去幾十萬一定跑不掉」。
不過，陪同懷孕移工就醫的機構護理人員直言，「施醫師，您就放心的救人吧，過去也有一個收容的小朋友腦瘤開刀，花了100多萬，我們也是去幫小孩募款付錢。」衝著機構人員這句話，施景中便依據孕婦狀況安排開刀以及後續治療，等到移工和孩子要出院時，施景中一查移工的醫療費高達92萬，孩子住加護病房2周的費用也有50多萬。
想不到此時向當初的收容機構說明狀況時，對方先是藉故掛電話，接著施景中透過醫院社工室聯絡對方，但機構坦言最多只能出8萬，等移工出院當天，機構僅派人帶回移工母子，「對於帳單完全不理會」。
對於收容機構180度轉變的態度，施景中直呼「感覺被這個機構的人騙了」，不過若時間倒轉，施也坦言「當然還是會先救人」。他表示，孕婦的狀況十分嚴重，若不是由台大有經驗的團隊開刀，手術成功機會十分渺茫。但施景中也指出，若收容機構一開始就坦白沒辦法付醫療費，至少能先募款或想其他方法，這筆逾140萬的醫療費就不會成為台大的呆帳。
對於逃逸移工，施景中在文末呼籲，雖然逃跑可能可以賺到更多錢，「但是沒有全民健保的保障，萬一生病，把全部賺來的錢賠進去也不夠。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言