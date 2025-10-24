為融入社區…精障者助平宅弱勢遷居 助人者卻憂心服務關係「白搭」

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
北市康復之友職員林建宇於興隆會所協助弱勢搬離安康平宅。記者曾學仁／攝影
北市康復之友職員林建宇於興隆會所協助弱勢搬離安康平宅。記者曾學仁／攝影

位於台北市文山區安康平宅，改建為興隆社宅，原居住平宅者，除低收入戶、中低收入戶，也包括不少身心障礙者。服務精障者的興隆會所，據點於興隆社宅設立近七年，近期自主發起，協助居住安康平宅最後一批弱勢住民搬家，除身障者以外，住民也包括獨老陸配。台北市康復之友職員林建宇憂心，社福單位與社宅弱勢建立服務關係，期滿後居民被迫遷居，多年努力形同「白搭」。

興隆會所工作人員及精障者「會員」，近期共出動68人次，協助由安康平宅辦公室交付的七戶弱勢戶搬遷至興隆會所。林建宇說，協助搬遷的對象，除身障族群外，也包括許多7、80歲的獨居老太太，她們30餘年前兩岸開放交流時，遠嫁台灣，與當年的退伍老兵結為伴侶，共度人生晚年時光，後續丈夫過世，兒女也有自己的婚姻家庭，成為獨老陸配留在平宅居住。

林建宇表示，會所剛成立前兩年，要動員會員為居民搬遷幾乎不可能，多數會員也會認為至會所是為了「被服務」，如今經過長久耕耘，在會所活動的精障者，逐漸自認是社區的一份子，當社區居民有需要時，願意貢獻自己成為力量，才有這次遷居行動，藉此實踐精障者融入社區，弱勢族群彼此相助的精神。

林建宇感嘆，以台北市為例，針對社宅已設有「提前排隊」機制，住滿第11年開始，可重新申請排隊居住，但弱勢戶居住社宅，是採「評點制」，獨老、身障、低收等，各有不同分數，累計愈高者排入社宅機會愈高，也就是若有人比既有住民「慘」，就可優先入住，「這情況有如弱弱相殘，比慘比輸了，就只能離開。」

社宅居住期滿後必須遷居，重新適應社區生態系統，對獨居長者、身障族群為一大考驗，林建宇說，尤其精障者屬於社會退縮族群，要與鄰里信任感、安全感，願意走入社區，最終有自信嘗試就業，是漫長歷程，社宅居住時限12年結束，居民受限制度，需搬到其他地區居住，服務恐需從零開始，「辛苦建立的社區關係，也恐會白搭。」

