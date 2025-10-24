快訊

憂社宅居住年限被趕出…身障者淚訴 民團：別用社宅解決所有社會問題

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
黃姓精障民眾眼眶泛紅，感謝社工協助搬遷。記者曾學仁／攝影
身障者黃小姐雙腳不良於行，且有輕度精神障礙，她居住安康平宅近20年，因平宅改建為興隆社宅，近期被要求遷居。平宅改建多年，經濟及自理能力較佳住民，多已離開或遷入社宅，留下最弱勢族群。民團指出，對於這群最弱勢住民而言，不僅遷入社宅有年限限制、租金上漲等壓力，也恐因不符合社宅集體居住要求，而被提前趕出社宅。

黃小姐泣訴，她去年工作中發生意外，醒來時已在醫院，目前身體仍不良於行，遷居社宅後，被社工告知，居住滿6年後恐需搬離，且每年租金都會調漲，她沒有收入，且與女兒關係不睦，連入住押金也是向人借錢付款，而高達6千元社宅房租，單靠身障補助難以支應，預計再找手工藝零工補貼家用，「為何上天不帶我走，活在這世界真的很痛苦。」

北市康職員林建宇指出，安康社區轉型為興隆社宅後，居民須面對從每月數百元管理費，轉為數千元租金的變化。對部分具工作脫貧能力、希望改善居住環境的住民而言，這樣的制度轉換可能成為投入就業的誘因；但對身心障礙者或長者等以「安貧」需求為主的族群，卻是一大挑戰。他們需從長期習慣低租金或無租金壓力的生活，逐步過渡到「自立租屋」的模式。

然而，現行社宅居住期限至多僅12年，期滿後須重新評點或抽籤入住，若改為自行租屋，則必須進入主流市場與一般租客競爭。林建宇表示，這對弱勢者而言「就像是進化後還要再超進化」，但許多住民12年後面臨年長、身體退化、競爭力下降，更需要穩定支持，建議政府研議，針對特定弱勢族群，提供更長期或彈性居住安排，並視在地情況調整社宅中四成弱勢戶比率上限，以兼顧社區安定與政策彈性。

林建宇指出，現階段社宅制度最大挑戰在於「輪轉率」公平性，在地弱勢戶長期居住，恐引發外部排隊弱勢戶與青年族群排擠疑慮，但根本問題仍是整體社宅供給量不足，反觀國內社宅多以青年安居為主，不像國外部分國家區分青年型、弱勢型，卻被期待回應少子化、高齡化與弱勢照顧等多重社會任務，但國內社宅資源有限，除非持續擴增社會住宅供給，否則終將面臨社宅「社會」兩字，屬於青年或是弱勢的難題。

社會住宅推動聯盟辦公室主任林育如表示，安康平宅是早年是政府推動的平價住宅措施，居住其中的弱勢住戶，已累積經濟基礎及能力者，多已自行搬離，最後留在社宅居民，多因為居住弱勢，無法搬離，即使遷居社宅，新型社區式管理，加上進出門禁、電子鎖，室內配備電磁爐等，生活習慣必須改變，若無法配合者，有可能被要求提前遷出。

林育如說，社會住宅為混合式社區，除弱勢民眾外，也包括一般市民以抽籤方式入住，身障、精障者生活能力不如一般民眾，住在集合式大樓中，有些居民想到離開家門需經重重關卡，恐更不願意與社會互動，在居住環境變動過程中，需要更多、更細緻的陪伴，社會住宅立意良善，住宅安全性、品質高，但對於弱勢者租金相對高昂，但是否符合弱勢者需求，是住宅政策需要留意之處。

安康平宅改建，興隆會所社工協助精障者遷。記者曾學仁／攝影
安康平宅改建，需牽至興隆社宅，興隆會所社工協助精障者搬遷。記者曾學仁／攝影
