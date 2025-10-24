同志遊行25日登場 賴清德：讓台灣成為更包容理解國度

快訊

中央社／ 台北24日電
明天是第23屆的台灣同志遊行，總統賴清德今天表示，當把「連結」變得更真實，就能多一分理解，少一分傷害，祝福明天參加遊行的每一位朋友，都能自在、自豪地走在屬於自由與尊重的路上。聯合報系資料照片

明天是第23屆的台灣同志遊行，總統賴清德今天表示，當把「連結」變得更真實，就能多一分理解，少一分傷害，祝福明天參加遊行的每一位朋友，都能自在、自豪地走在屬於自由與尊重的路上；政府會持續努力，讓台灣成為更包容與理解的國度。

賴總統晚間在臉書發文表示，明天是第23屆的台灣同志遊行，今年的主題「超．連結—跨越標籤，理解差異」，這提醒了他，在資訊快速流動時代，真正的連結是願意去聆聽，理解更多人的生命故事。

總統說，這些年來，台灣社會對多元性別的認識，從高喊「看見」走向「理解」，從爭取權益到制度逐步落實。希望平等不只寫在法律裡，更能成為日常社會中，共同珍視與擁抱的價值。

總統表示，但他也知道，法律的通過不等於偏見立刻消失，仍有許多人承受不被看見、不敢被理解的壓力。但每一種身分、氣質、身體、認同與生活方式，都值得被尊重與善待，而不應該被簡化或貼上標籤。

總統說，他邀請大家，不只在網路上，更在生活中以行動支持身邊的朋友、同學、同事、家人。當把「連結」變得更真實，就能多一分理解，少一分傷害；多一次真誠的交流，就能讓更多人放心做自己。

總統表示，祝福明天參加遊行的每一位朋友，都能自在、自豪地走在屬於自由與尊重的路上。政府會持續努力，讓每個人都能因自己的獨特被珍惜，在這塊土地自由生活、自在發光，讓台灣成為更包容與理解的國度。

