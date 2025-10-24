光復節連假第2天國道19處易塞 國5北向恐一路塞到午夜

明天是光復節連假第2天，交通部高速公路局今天表示，預估國道19路段容易壅塞，其中，國5北向宜蘭至坪林路段，預計下午1時湧現車潮，可能將塞至午夜。

今天是光復節3天連假的首日，高公局發布新聞稿表示，下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹系統，國3南向大溪至高原，國5南向南港系統至石碇，其餘路段大致正常，車多路段在傍晚5時完全疏解。

高公局表示，下午發生3起追撞事故，儘管已排除，但皆導致回堵並影響整體車流順暢。

根據高公局統計，截至傍晚5時，國道交通量為76.9百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.2倍。

明天預期將有旅遊及提前返回工作崗位的車潮，高公局表示，預估明天國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

有關明天重點壅塞路段，高公局預判，國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

其中，國5北向宜蘭至坪林路段，預計下午1時車潮將陸續湧現，壅塞情況可能得持續至午夜。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量清晨6時前或中午12時後出發，國5南向用路人凌晨5時前或傍晚5時後出發；西部國道北向用路人，建議南部地區在上午9時前出發，中部地區在中午12時前出發，國5北向用路人在上午9時前出發。

明天國道相關疏導措施，包括凌晨5時至中午12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。