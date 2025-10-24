誠品創辦人吳清友紀念展 呈現書店款待眾人精神

快訊

中央社／ 台東24日電
誠品書店創辦人吳清友。記者林伯東／攝影
台灣好基金會主辦的誠品書店創辦人吳清友紀念展，今天在池上穀倉藝術館開展，主題「相遇．相知．相疼惜」是吳清友生前常說的話，也以書店一角展現「款待眾人」的精神。

台灣好基金會董事長柯文昌今天在記者會上表示，1989年，吳清友創辦誠品書店，形塑了華人世界獨有的美學與生活風格，而吳清友對台灣這片土地的疼惜，反映在與藝術家的相交相知之中。希望在吳清友離世8年之際，為吳清友策辦展覽，向這位一生堅持理念、踽踽獨行的行動家致敬。

「相遇．相知．相疼惜一吳清友先生紀念展」分為5個單元，包括「愛與仁慈」、「生命的哲思」、「與藝術家為友」、「風景鄉情」，精選49件吳清友喜歡的作品，以吳清友生命中重要的情感經緯為軸，構成如同自傳般的視覺敘述；每件作品都有吳清友與藝術家的故事，以及愛惜台灣的深情。

展場一角特別布置如誠品書店般的角落，書櫃所陳列的都是吳清友生前所珍愛與推薦的書籍，播放他生前最喜愛的胡德夫樂曲，映照窗外自然，意境格外深遠。

和碩科技董事長童子賢表示，很多國外的朋友對於台灣不得不提到的是24小時不打烊的書店，彷彿沉浸其中也感受到台灣文化，這就必須感謝誠品書店。

童子賢分享，吳清友是他台北工專的學長，「一群學工程機械和電子電機的人湊在一起，感嘆台灣應該要有自己的人文，誠品做到了。」

誠品董事長吳旻潔表示，很感謝童子賢，「我常說他是我們兩代的貴人，從大事到小事都有童先生的協助」。策展取名「相遇．相知．相疼惜」來自於父親的筆記，「我覺得這段話很適合這個展覽，我們一生相遇很多人，能相知甚至相疼惜的緣分，就非常難得了。」

吳旻潔說，這個展覽對她來說是進入回憶的漩渦，不免感傷，「但這是鼓勵和勇氣，也是啟發和靈感」。

國立台灣美術館長陳貺怡表示，吳清友之於台灣藝術史深具重要性，早在1989年，誠品書店成立之外，也成立了誠品畫廊，是台灣是最早成立的畫廊之一，很快成為台灣畫廊界的領頭羊，積極支持台灣藝術家，深具意義。

台灣好基金會「相遇．相知．相疼惜一吳清友先生紀念展」即日起在池上穀倉藝術館舉行，展期到2026年4月5日。

誠品 吳清友 美術館 藝術館

