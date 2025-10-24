比原本花費貴70倍…南北竿停航4天 民眾繞飛松山成離島奇行記

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
立榮航空客機示意圖。圖／中央社
馬祖海域近日受東北季風與外圍環流雙重夾擊，風浪強勁，導致南北竿航線自19日起罕見連續停航4天，往返僅4公里、航程10至15分鐘的船班被迫中斷，有一位北竿居民因工作急需赴南竿處理公務，得知23日仍無法復航後，他突發奇想，提前一天從北竿搭機飛往松山，再由松山飛至南竿，這趟旅程花費高達3664元，比原本50元的船票貴了整整70倍。

近期受東北季風影響，馬祖海域風浪強大，南北竿船班全數停航，且停航將近4天，主要影響就是公務與醫療，因為馬祖的縣籍公務機關多在南竿，唯一的醫院也是，北竿人如果是公務員要去南竿上班，一停航就沒得去了；而北竿民眾如果要看診、拿藥，若遇到停航也只能改期。

北竿一位民眾因工作關係急需赴南竿處理公務，靈機一動改走「空中接力」路線，他22日下午13點40分先從北竿機場飛往台北松山，再轉機搭15點35分的飛機飛至南竿，硬是繞了近400公里，才抵達目的地。這趟「北竿—松山—南竿」的特殊行程，也成了島上熱門話題。

「聽說他真的這樣飛，我們都笑說太誇張，但也很佩服，這種精神要頒獎啦！」住在馬祖的李小姐笑著說，「如果這位是公務員…那應該嘉獎」，這趟旅程花費高達3664元，比原本50元的船票貴了整整70倍，要不是真的有急事，誰捨得這樣繞。

另一位林姓居民則說，停航這幾天對北竿人來說「真的很不方便」，也會影響住北竿的高中生，因為馬祖唯一高中在南竿，如果沒有申請住宿，一停航就不能去上課；這波停航也打亂觀光行程，影響遊客團，只能困在一島，無法「跳島」。

受東北季風影響，南北竿航線停航4天，有一位北竿居民有急事需赴南竿處理公務，得知23日仍無法復航後，他突發奇想，提前一天從北竿搭機飛往松山，再由松山飛至南竿，這趟旅程花費高達3664元，比原本50元的船票貴了整整70倍。圖／摘自馬祖日報
受東北季風影響，南北竿航線停航4天，有一位北竿居民有急事需赴南竿處理公務，得知23日仍無法復航後，他突發奇想，提前一天從北竿搭機飛往松山，再由松山飛至南竿，這趟旅程花費高達3664元，比原本50元的船票貴了整整70倍。圖／摘自馬祖日報

馬祖 南竿 東北季風 機場

