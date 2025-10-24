快訊

別再拿來洗碗！專家曝科技海綿成分 高溫恐釋毒傷肝腎罹癌

聯合新聞網／ 綜合報導
傳統海綿依賴吸水性，需配合清潔劑使用。示意圖／ingimage
傳統海綿依賴吸水性，需配合清潔劑使用。示意圖／ingimage

近年許多家庭主婦推崇「科技海綿」為環保清潔神器，只需清水就能去除頑垢，不必再動用大量清潔劑。然而醫師與毒物專家提醒，這種「看似無害」的白色海綿其實暗藏風險，其主要原料三聚氰胺與甲醛在高溫或接觸油脂時可能釋出有害物質，長期使用恐傷肝腎、增加膀胱癌風險。

肝膽腸胃科醫師范泉山在「醫次搞定」節目中指出，市售的「神奇海綿」其實是由三聚氰胺與甲醛發泡製成，學名為美耐皿樹脂。這類材質早期常用於製作碗盤、托盤等廚具，但因在高溫下會釋出毒性成分，已被禁止用於食品相關清潔用途。

「它的結構跟2008年毒奶粉事件的三聚氰胺是一樣的，只是做成發泡形態。」他強調，三聚氰胺對肝臟腎臟毒性強，長期暴露可能導致腎結石，甚至誘發腎臟與膀胱癌。

毒物專家林中英也提醒，雖然科技海綿號稱「不需洗碗精」，但絕不可在高溫、含油環境下使用，否則化學物質更容易釋放。她指出，許多民眾誤以為這種海綿能直接擦拭熱鍋、蔬果或碗盤殘油，反而讓人體暴露於潛在毒素中。

除了海綿外，生活中常見的美耐皿筷子、碗盤也需注意使用年限。林中英建議，若發現餐具顏色變黑、表面出現裂紋或彎曲，應立即更換，避免加熱後溶出化學物質。

專家呼籲，消費者選購清潔工具時，應優先考慮標示清楚、具食品級安全認證的產品；若使用科技海綿，僅可清潔磁磚、牆面、浴室等非食器表面，並避免與食材直接接觸。她也強調，「方便不代表安全，特別是會接觸食物的東西，更要多一層警覺。」

廚房 浴室 甲醛 肝臟 腎臟 癌症

