光復節連假首日地雷路段出爐 公路局估25日上午仍將湧車潮

中央社／ 台北24日電
光復節3天連假今天展開，公路局預估，明天上午起，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊仍將湧現車潮。示意圖。聯合報系資料照
光復節3天連假今天展開，公路局預估，明天上午起，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊仍將湧現車潮，除了替代道路，國道客運仍有6到8成空位，呼籲民眾多利用。

今天是光復節連假首日，交通部公路局發布新聞稿表示，截至下午2時止，壅塞或車多路段包含：台18線中埔路段、嘉義路段、台61線鳳山溪橋路段至竹港大橋路段、龍井至中彰大橋路段、台62線七堵至安樂路段、台64線板橋路段至中和雙向路段、台65線土城路段至國3路段、新莊路段至國1路段、台74線大里至霧峰路段、太原至潭子系統路段、台86線關廟路段、仁德路段、台88線五甲系統至鳳山路段、萬丹路段至竹田系統。

公路局預估，明天上午起，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍將湧現車潮。

在銜接高速公路易壅塞路段部分，包含台64線銜接國3中和交流道、台65線銜接國3土城交流道、台74線台中環線銜接國3路段、台18線銜接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲系統；省道主要幹道有台61線鳳鼻至香山路段、中彰大橋。

另外，觀光風景區易壅塞路段包含北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台3線大溪路段、中部台21線日月潭路段、南部台3線古坑至梅山路段。

公路局表示，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，建議用路人多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊，避開壅塞路段及時段。

為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有67.66%空位，東部國道客運尚有81.55%空位，有需求的民眾可至各客運業者網站查詢。

根據公路局統計，今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2311班次，疏運4萬815人；東部國道客運路線共計行駛617班次，疏運1萬1587人。

國道客運 土城 光復節 車潮 高速公路

