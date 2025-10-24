放行加熱菸吸食器展售 石崇良稱於法有據…民團批硬凹：已違法

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部9月仍強調禁止販售通路陳列加熱菸吸食器具，卻在1個月內政策大轉彎。圖／國健署提供

衛福部9月原對外要求吸食器具不可展售，卻在日本菸商的加熱菸上市前一天，發文給地方政府宣布「不抓了」，等同允許超商業者展售吸食器具，引發民團跳腳。衛福部長石崇良稱，這是為避免魚目混珠，讓民眾了解哪些是合法可購買選項。拒菸聯盟表示，衛福部屢次拿消費者保護觀念墊背，但「消保法」為一般法，「菸防法」為特別法，用一般法逾越特別法，已是違法行為。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，現行「菸害防制法」要求加熱菸吸食器具不可陳列展示，衛福部國健署9月與地方衛生局會議、對媒體說明均要求不得展示，卻在日本菸商的加熱菸產品上架前一天，突然行文告知地方政府，超商通路若以圖文方式呈現，不必視為違法，還以「消保法」當作背書，這是繼美國菸商外包裝不符規定後，政府在菸害防制上又一次的敗退。

「開放吸食器具展售，簡直是為日本菸商開大門、走大路。」林清麗說，衛福部上架前一天才行文，表示菸商及通路對公開展售吸食器具早有準備，形同「菸商想這樣做，政府來埋單」，「菸防法」要求菸品販售應「看不到、聽不到、查不到」，藉此避免民眾遭誤導，淪為菸癮者，概念上本就與「消保法」抵觸，衛福部上下都拿消費者保護當作擋箭牌，「但這怎會是知的權利？」

石崇良上午受訪時稱，依「菸防法」子法規定，菸品吸食器具本就可依法展示。對此，林清麗說，該法規定內容為「菸品」，因此加熱菸菸草柱可依法展示，但吸食器具不行，若要「硬凹」吸食器具是菸品，那就應該比照菸草柱，在外盒上面印製警示圖文。

林清麗表示，拒菸聯盟呼籲，衛福部應亡羊補牢，撤回違反「菸防法」行政命令，全面禁止加熱菸載具展示，若認為加熱菸載具應可比照加熱菸品展示，應循正軌，立即修法改正缺漏，而非以違法行政命令另做解釋。另，例外開放加熱菸吸食器具展示，應採與紙菸同規格標準，不可醒目展示，因吸食器具外包裝較大，應要求其圖片，縮小至與加熱菸草柱外盒相當，並標註菸害警示圖文。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 衛福部 日本 石崇良

