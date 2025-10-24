快訊

空服員之死檢討報告出爐 桃空職工呼籲長榮別再拖延制度檢討

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
長榮航空空服員示意圖。本報資料照片
長榮航空空服員示意圖。本報資料照片

長榮航空今針對孫姓空服員執勤後過世一案提出內部調查報告，並研議強化未來事務長及副事務長機上即時解除組員任務機制，同時也會加發缺員津貼給同班機其他組員、研議在考評制度上增加空服員自身請病假裕度。桃市空服員職業會認為，請長榮不要再拖延制度檢討，面對空服員訴求，比公關處理更重要。

桃空職工表示，長榮航空的空服員只要請假就會面臨多重懲罰，包含病假、特別休假和天災假等假別，都會被扣考績和禁選班、調班等各項不利處分，如果請假剛好適逢國定假日，更會加重懲罰，這也是孫姓空服員生前面臨的痛苦之一。但長榮航空的調查報告中，對孫姓空服員抱病上班、不敢請假的結構性壓力，隻字未提，等於迴避檢討PUA空服員的職場環境和企業文化，和空服員的期望仍有相當距離。

工會主張，包含病假、特別休假和天災假等假別，都不應該被扣考績和其他權益，才能確保個別員工依法請假能有基本保障，但長榮航空調查報告仍僅模糊回應，年底會調整考評制度，增加病假的裕度，卻對其他假別是否也有保障、其他不利處分是否會相應取消，完全沒有回應。

長榮航空的考績年度是從11月1日起算，結算至隔年10月31日，亦即114年度考績已即將結算，115年度考績標準往例也都是在11月公佈，才能讓空服員有所依循。長榮航空推拖到年底才調整，工會認為長榮航空只是拖延時間、做公關處理，等風頭過了，就會繼續對空服員維持高壓管理。

工會主張，請長榮航空立即和本會協商，正面回應空服員，是否請病假、特別休假和天災假，都不會影響考績，也不會影響選班、調班等其他權益。

工會也認為，長榮航空在經過連日嚴重的公關危機後，終於發佈完整的新聞稿，但仍然沒有對空服員發過任何一封慰問信，長榮航空如果要修補社會形象，應該從善待空服員、面對被你們傷害的空服員開始，而不是公關處理。

空服員 長榮 考績 病假

